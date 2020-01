Transfer Talk (02/01). Sagna (Club) op weg naar Oostende - Stoke haalt Thibaud Verlinden terug - Officieel: Limbombe keert terug naar Nantes Voetbalredactie

02 januari 2020

Perin (Juventus) gaat bij Genoa op zoek naar speelminuten

Juventus laat doelman Mattia Perin op uitleenbasis tot het einde van het seizoen terugkeren naar Genoa. Dat hebben beide teams laten weten.

Juve kaapte Perin in de zomer van 2018 weg bij Genoa, maar staat bij het team uit Turijn helemaal in de schaduw van de Poolse nummer 1 Wojciech Szczesny en clublegende Gianluigi Buffon. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie bij de hoofdmacht. De 27-jarige Perin, die twee caps bij de Italiaanse nationale ploeg telt, kwam medio 2018 over van Genoa voor twaalf miljoen euro.

Genoa, dat in de Serie A helemaal onderaan bengelt, haalde eerder ook al de Zwitser Valon Behrami terug. De 34-jarige middenvelder, in het begin van zijn loopbaan al eens actief bij Genoa, kwam transfervrij over.

In bocca al lupo e grazie, @MattiaPerin!https://t.co/HaYJzaCkxr pic.twitter.com/Q5bPRQivK3 JuventusFC(@ juventusfc) link

Thibaud Verlinden keert terug naar Stoke

Stoke City heeft Thibaud Verlinden teruggeroepen. De Engelse tweedeklasser oordeelt dat het de 20-jarige Belg kan gebruiken in de strijd om het behoud. Verlinden was sinds afgelopen zomer op uitleenbasis aan de slag bij Bolton Wanderers in de League One, het derde niveau in Engeland. Daar deed de winger het goed. In 14 matchen scoorde hij drie keer en gaf hij twee assists.

I wanna thank everyone at @OfficialBWFC . Not only did i become better player but also a better person. Also thanks to the fans who made me feel welcome from the start. 💙 pic.twitter.com/YzE1chzX1T Thibaud Verlinden(@ ThibaudVerlinde) link

Sagna (Club) op weg naar Oostende

De transfer van Amadou Sagna van Club Brugge naar KV Oostende wordt nog deze week afgerond. De kustploeg neemt de 20-jarige Senegalese winger tot einde van seizoen over van blauw-zwart, zonder aankoopoptie. Club haalde Sagna afgelopen zomer vanuit zijn vaderland naar België, maar de winger kwam nog niet in actie in de hoofdmacht van de Bruggelingen.

Officieel: Limbombe terug naar Nantes

Het was al langer geweten, maar nu is het ook officieel. Anthony Limbombe (25) verlaat Standard, waar hij op uitleenbasis aan de slag was, en keert terug naar de Franse eersteklasser Nantes. De flankaanvaller arriveerde afgelopen zomer op Sclessin maar kon er mede door blessureleed nooit overtuigen. Limbombe scoorde één keer en gaf één assist voor de Rouches.

📝 NEWS | Anthony Limbombe 🇧🇪 de retour à Nantes 👉 https://t.co/FkklGqLKYa



📝 NEWS | Anthony Limbombe 🇧🇪 terug naar Nantes 👉 https://t.co/H1uVNJ1LU7#RSCL pic.twitter.com/5t8ZyfBDIU Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Juventus haalt talent Kulusevski

Juventus laat zich vroeg horen deze wintermercato. De Oude Dame kaapt de 19-jarige Dejan Kulusevski weg bij Atalanta, dat de Zweedse middenvelder uitleende aan Parma. Kulusevski legt op dit moment zijn medische tasten af in Turijn, nadien tekent hij volgens La Gazzetta dello Sport een contract tot 2024. Juventus betaalt zo’n 35 miljoen euro voor haar nieuwe aanwinst, het bedrag kan nog oplopen via bonussen. Juve zou ook zijn pijlen zichten op Federico Chiesa (22, Fiorentina).

In corso al #JMedical le visite per Dejan #Kulusevskihttps://t.co/1ivNcRZERq pic.twitter.com/Ufc7yTn5B4 JuventusFC(@ juventusfc) link

Beerschot plukt Frédéric Frans weg bij Lierse

Eén dag na de Fransman Baptiste Aloé haalde Beerschot nog een tweede defensieve versterking in huis. Bij eerste amateurklasser Lierse Kempenzonen haalde paars-wit kapitein Frederic Frans weg. Frans, die morgen 31 wordt, stapte vanochtend meteen mee op het vliegtuig richting Spanje, waar Beerschot op winterstage gaat.

“Neymar tekent strategie uit om terug te keren naar Barça”

Neymar bereidt zijn juridische strategie al voor om terug te keren naar FC Barcelona. Dat melden de Catalaanse sportkranten Sport en Mundo Deportivo. De Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain, die afgelopen zomer een transfer probeerde te forceren, wil volgens de Spaanse kranten dat wereldvoetbalbond FIFA de transfersom bepaalt. Barcelona zou ook een bod hebben gedaan op Dani Olmo. De 21-jarige Spaanse middenvelder komt nu uit voor Dinamo Zagreb.

Rooney kan debuut in Championship maken

Wayne Rooney staat dicht bij zijn terugkeer op de Engelse voetbalvelden. De 34-jarige spits gaat als speler aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Derby County. Rooney, die bij het team onder de vleugels van coach Phillip Cocu ook ervaring wil opdoen als assistent-trainer, kan vandaag in het duel tegen Barnsley zijn debuut vieren. Gisteren trainde hij gewoon mee met de groep. De voormalige international komt over van MLS-club DC United, maar had in augustus vorig jaar dus al laten weten in januari de overstap te maken.

Smith keert terug naar AA Gent

AA Gent heeft er alvast één speler bij voor de tweede helft van de competitie. Eric Smith keert na een uitleenbeurt terug van het Noorse Tromso, waar hij de voorbije maanden een vaste plaats in de basiself had. De bijna 23-jarige Zweed kwam in de zomer van 2018 naar AA Gent, maar hij werd zwaar afgeremd door blessures. Smith zorgt voor bijkomende opties op het middenveld. Hij vertrekt zondag mee op stage naar het Spaanse Oliva. (RN)

Li Tie volgt Marcello Lippi op als bondscoach van China

Li Tie is aangesteld als bondscoach van de Chinese nationale ploeg. De 42-jarige Li is de opvolger van de Italiaan Marcello Lippi, die half november besloot op te stappen. Li is een oud-international van China en hij kwam in clubverband uit voor onder meer Everton en Sheffield United. In 2011 beëindigde hij zijn voetballoopbaan, waarna hij onder diverse bondscoaches, onder wie de Fransman Alain Perrin en Lippi, als assistent fungeerde. Ook was Li hoofdtrainer bij Wuhan Zall, waarmee hij promoveerde naar het hoogste niveau in China.

China treedt op 26 maart aan tegen de Malediven in het kader van de voorronde voor het WK van 2022. China staat achter het nog ongeslagen Syrië tweede in de groep. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid en maak mijn vertrek bekend”, zei Lippi in november vorig jaar na de 2-1-nederlaag tegen Syrië. Lippi leidde Italië naar de wereldtitel tijdens het WK in 2006.

De Chinese voetbalbond verspreidde donderdag een korte mededeling. “Onder het leiderschap van de trainer zal de Chinese mannenploeg hard trainen en zich op wetenschappelijke basis voorbereiden, met een duidelijk plichtsbesef en eergevoel.”

Lucas Silva (ex-Real Madrid) tekent voor Grêmio

De Braziliaan Lucas Silva gaat in eigen land voor topclub Grêmio voetballen. Hij zette donderdag zijn krabbel onder een contract voor vier seizoenen. De 26-jarige Silva was transfervrij nadat hij in september door Real Madrid aan de deur werd gezet. De Koninklijke had de centrale middenvelder in 2015 voor 13 miljoen euro weggehaald bij Cruzeiro, maar in de Spaanse hoofdstad kon hij nooit doorbreken. Er volgden uitleenbeurten aan Marseille en ex-club Cruzeiro.

Argentijn Ascacibar wordt ploegmaat van Boyata en Lukebakio bij Hertha

Hertha Berlijn heeft zijn eerste wintertransfer afgerond. De club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio kondigde op zijn website de komst van de Argentijn Santiago Ascacibar aan. De 22-jarige verdedigende middenvelder komt over van tweedeklasser Stuttgart. Hij ondertekende bij het team van coach Jürgen Klinsmann een contract tot 2024. Met de transfer zou een som van 10 miljoen euro gemoeid zijn.

Ascacibar droeg het shirt van Stuttgart sinds 2017 en speelde in totaal 74 wedstrijden in de eerste en tweede Bundesliga. Hij verzamelde al drie caps voor Argentinië (allemaal in 2018).