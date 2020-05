Trainer van Atalanta zat wellicht besmet met corona op de bank in match die nooit mocht worden gespeeld DMM

31 mei 2020

10u18

Bron: Belga 0 Voetbal Gian Piero Gasperini, coach van het Italiaanse Atalanta Bergamo, was wellicht besmet met het nieuwe coronavirus toen zijn ploeg in de Champions League tegen Valencia speelde. De 62-jarige Italiaan, de sportieve baas van Timothy Castagne, onthult in een interview met de Gazzetta dello Sport dat hij ziek op de bank zat bij de return van de achtste finale op 10 maart in Spanje.

“De dag voor de wedstrijd voelde ik me niet lekker en de avond na de wedstrijd was het nog erger”, zegt Gasperini, die toen geen koorts had en dus niet dacht aan Covid-19. Uit een recente test bleek dat de trainer antistoffen in zijn lichaam heeft en dus ook besmet is geweest. “Als je nu naar foto’s van toen kijkt, zie je dat er ik niet goed uit zie op de bank. Op de dag van de wedstrijd dacht ik: ik kan nu niet afhaken, ik heb nog zoveel te doen.”

Atalanta won het duel in Valencia met 3-4 nadat de Italianen ook al de heenwedstrijd met 4-1 op hun naam hadden geschreven. Die partij half februari werd later door experts als oorzaak aangewezen van de massale uitbraak van het virus in de streek rond Bergamo. Er mocht toen immers nog voor volle tribunes worden gevoetbald.

Lees ook:



De voetbalmatch die nooit mocht gespeeld worden: “Atalanta - Valencia was biologische bom”

Geen verbod op fans in Liverpool - Atlético Madrid “leidde tot 41 rechtstreekse coronadoden”