Exclusief voor abonnees Topsportpsychologen over titelstress: wie is mentaal het sterkst? Bart Fieremans

14 mei 2019

07u00 0 Voetbal Het kon niet meer misgaan voor Genk. Of toch? Het verlies tegen Club drijft de druk gevoelig op, nu blauw-zwart in de nek hijgt en één speeldag de rollen kan omdraaien. Twee topsport­psychologen over de titelstress: “Genk heeft nog ­altijd het voordeel.”

In toptennis komt het wel vaker voor, een fenomeen dat zelfs Kim Clijsters of Justine Henin in hun beste periode kon overvallen. Dan stonden ze 5-1 voor in de laatste set, maar begint de tegenstandster plots onbevangen – de zaak lijkt toch verloren – beter te spelen en kruipt ze dichter... Een 5-4-voorsprong blijft een goede kans om de match uit te serveren, in de hoop dat ze dan wel niet ‘choken’ – lees: met meer schrik spelen om het game alsnog te verliezen in plaats van zelfzeker af te ronden.

In die positie staat Genk nu in de titelstrijd: nog steeds op voorsprong in ­punten en het lot in eigen handen, maar mentaal weegt de druk om te winnen nu veel zwaarder. Ze weten: Club heeft bloed geroken.

