Toploting voor zaalvoetbalkampioen FP Halle-Gooik in Champions League: Barcelona én Benfica komen naar België Redactie

06 juli 2018

10u28

Bron: FP Halle-Gooik 0 Voetbal Gistermiddag werd er geloot in Nyon voor de Main Round van de Uefa Futsal Champions League. FP Halle-Gooik kreeg vorige week de bevestiging dat het één van de groepen mocht hosten en kent nu ook zijn tegenstanders - topclubs van het allerhoogste niveau.

Sportcomplex de Bres en de stad Halle mogen in oktober niemand minder dan FC Barcelona, Benfica & Parijs ontvangen. Daarmee zit het ook meteen in de zogenaamde groep des doods.

Barcelona is de zaalvoetbaltak van de wereldberoemde voetbalclub en één van de topclubs in Europa. Met Fernandao hebben de Pajotters trouwens ook een ex-Barcelona speler in huis.

Ook Benfica is de futsalploeg van een Europese topveldvoetbalclub. Benfica won de Uefa Champions League futsal eerder reeds en heeft ondermeer topspeler Robinho in zijn rangen lopen.

De grote onbekende is KB Parijs dat in extremis de titel afsnoepte van Toulon in Frankrijk.

Het tornooi wordt afgewerkt op 3,4 en 6 Oktober in sportcomplex de bres, dat voor de gelegenheid wordt omgetoverd tot een heuse Futsaltempel. De ticketverkoop wordt gelanceerd op 1 Augustus, het belooft een unieke week te worden.