Toby toont opnieuw zijn hart: hij verrast ambulancier die viraal ging met bemoedigend telefoontje

04 april 2020

09u51 0 Voetbal De meest aanwezige Rode Duivel in coronatijden? Met voorsprong Toby Alderweireld. Toby toont zijn hart. Het zit hem in de kleine gebaren. Vrijdag verraste hij een ambulancier die viraal ging met een telefoontje om haar te bedanken voor haar inspanningen.

Familie komt voor alles. Was bij Toby Alderweireld al zo voor de corona-uitbraak, maar nu toont hij het ook aan de wereld. De Rode Duivel werd deze week aangegrepen door een filmpje van de Engelse ambulancier Taylor Porter, die van al haar buren een aanmoedigend applaus kreeg net voor ze naar haar shift in het ziekenhuis vertrok. Ze barstte toen in tranen uit. “Het was gewoon het beste gevoel ooit”, zei ze. “Mijn mam verraste me. Ik kon niet geloven hoeveel mensen er buiten stonden. Daarom begon ik te huilen.”

Daarop besloot Alderweireld de gezondheidswerker, een grote fan van Tottenham, te verrassen met een videocall. Om haar nog een extra hart onder de riem te steken en haar te bedanken. Haar zus zat mee in het complot – ‘Ik heb grootmoeder aan de lijn’. ‘Oh my God’ was haar eerste reactie toen ze aan de Alderweireld plots op het scherm van een GSM zag.

After a clip of her being applauded before a shift was viewed by millions, Spurs fan and NHS worker Tayla Porter got a surprise video call from @AlderweireldTob 🚑👏 pic.twitter.com/p5JrBkJdDG SPORTbible(@ sportbible) link

Na een korte, eerste woordenwisseling bood Alderweireld haar meteen een gehandtekend shirt aan. Porter: “Dat zou fantastisch zijn.”

Alderweireld: “Ik denk wel dat ik dat kan regelen.” Daarna ging het gesprek al snel naar de virale video: “Ik denk niet dat woorden kunnen onze dankbaarheid beschrijven voor wat jullie op in deze moeilijke tijden doen”, zegt Alderweireld. “Dat applaus zegt veel over hoe de mensen zich nu voelen.”

Porter: “Dit is gewoon onze job. Maar dat iedereen zo lief is voor ons, doet toch wat.”

Alderweireld: “Jullie zijn de helden die niet de erkenning krijgen die ze verdienen. In het voetbal, wanneer je een trofee wint, krijg je meteen appreciatie. Maar jullie, jullie gaan naar het werk en doen zoveel voor zoveel mensen en jullie krijgen die waardering onvoldoende. Het is ongelukkig dat jullie het pas in deze tijden krijgen, maar desalniettemin kunnen jullie trots zijn op wat jullie verwezenlijken.”

Porter: “Dank u wel.”

Alderweireld was een van de eerste Premier Leaguevoetballers om initiatief te nemen. Hij schonk honderden tablets aan ziekenhuizen zodat de zieke oudere mensen in contact kunnen blijven met hun familie. “Ik vroeg me met mijn vader af wat we zouden kunnen doen om te helpen. Zo zijn we terechtgekomen bij die iPads. Het mentale aspect van iemand niet te kunnen zien, zeker wanneer je niet gezond bent, wordt onderschat. Ook al is het maar een druppel op een hete plaat, met zulke kleine dingen proberen we toch met iets te helpen.”

