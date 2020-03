Tijdelijke werkloosheid en loon van 1.411 of 70 procent inleveren? Lionel Messi en co liggen dwars Edwin Winkels/Kristof Terreur

28 maart 2020

09u29

Bron: AD/MARCA 38 Voetbal Nu de Spaanse voetbalclubs inkomsten mislopen, vragen sommigen, waaronder FC Barcelona en Atlético Madrid, tijdelijke werkloosheid voor het personeel aan - de maximale uitkering in Spanje bedraagt 1.411,83 euro voor iederéén. Barcelona-voorzitter Bartomeu probeert zijn spelers te ontzien en kwam met een voorstel om de salarissen met 70 procent terug te brengen. Dat wordt echter niet gedragen door Lionel Messi en co. Een impasse dreigt.

Geen wedstrijden, nauwelijks inkomsten. Omdat de miljoenensalarissen van de voetballers zwaar op de uitgavenkant van de begroting drukken, beginnen ook de Spaanse voetbalclubs gebruik te maken van de speciale regeling van de overheid waardoor zij tijdens de crisis van het coronavirus hun werknemers tijdelijk kunnen ontslaan. Maar liever proberen de clubs met de spelers eerst te onderhandelen om onderling een afspraak over een (forse) daling van hun salaris te maken.

Uitkering

In Spanje zijn bijna 800.000 werknemers de voorbije week al op tijdelijke werkloosheid gezet, waarbij zij gedurende een tijd een uitkering krijgen. Dat heet in Spanje een ERTE, een tijdelijke regulering van de werkgelegenheid, die opgeheven kan worden als de stilgevallen economie weer begint te functioneren. Bij deze ERTE bestaat een speciale regeling voor de bedrijven dat zij 75% op de sociale lasten van hun werknemers besparen.



Veel grote bedrijven in het land hebben zo al een tijdelijke werkloosheid aangevraagd, en sommige professionele voetbalclubs zien in die ERTE nu ook een uitweg. Om niet te discrimineren, willen clubs als FC Barcelona, Atlético Madrid en Espanyol, de eersten die een ERTE hebben aangekondigd, naast hun kantoor- en ander personeel óók de voetballers in die regeling meenemen.



Het grote probleem daarbij is dat, hoeveel je ook hebt verdiend, de maximale uitkering in Spanje 1.411,83 euro per maand is. Kleingeld voor de spelers van bijvoorbeeld Barcelona, die maandelijks gemiddeld een miljoen euro incasseren, met natuurlijk grote uitschieters als Leo Messi. Daarom zijn de clubs genoodzaakt met de voetballers te onderhandelen over een ‘redelijke’ korting op de salarissen.

600 miljoen

In totaal is Barcelona dit seizoen bijna 600 miljoen euro aan al zijn ‘sportieve personeel’ kwijt: de spelers en technische staf van alle professionele teams van de verschillende sporten; zo’n 90% daarvan is voor het voetbal. Barcelona wilde de salarissen aanvankelijk met 70% terugbrengen zolang als er niet gevoetbald wordt, maar kon daar begin deze week geen akkoord over bereiken met de spelers. Die zijn wel bereid iets in te leveren, maar hoever zij willen gaan, is niet bekend. Met de dreiging van de ERTE zet Barça-voorzitter Bartoméu hen onder druk, maar loopt hij wel het risico dat de volledige selectie in opstand komt.

Lionel Messi is de bestbetaalde speler bij Barcelona. Hij verdient gegarandeerd ongeveer 104 miljoen euro per jaar. Een basisloon van 71.053.856 euro, inclusief portretrechten. Daarbovenop heeft hij over zijn vijfjarig contract recht op een eenmalige tekenbonus van 63.500.000 euro en een loyauteitspremie, die als hij tot 2021 trouw blijft, meer dan 70 miljoen euro zal opbrengen. Ruim 30 miljoen per jaar waarvan hij nu al zeker is. Tijdelijke werkloosheid kan voorlopig enkel gevolg hebben op het basisloon en de portretrechten. Zelfs als Messi 70 procent moet inleveren op zijn basissalaris, is hij met 21 miljoen euro nog altijd de op een na bestbetaalde speler ter wereld.

Gisteren kwam ook Atlético Madrid met de aankondiging van een ERTE. “Een ernstige situatie als deze verplicht ons om in het belang van de club net zo moeilijke als noodzakelijke maatregelen te nemen”, schrijft directeur Miguel Ángel Gil in een lange open brief aan de socio’s. “Die maatregelen zullen iedereen treffen, zowel de werknemers als de spelers en trainers, maar we zullen alles doen om de impact zo klein mogelijk te laten zijn.”

Atlético, Barcelona en Espanyol zijn, vooralsnog, de enige grote clubs die een dergelijke maatregel hebben aangekondigd. Real Madrid zegt niets te zien in minder loon bij zijn werknemers, omdat de club erop vertrouwt dat er vanaf mei weer gevoetbald zal worden. Wel hebben veel andere, (semi)professionele vereniging in lagere divisies een ERTE aangevraagd.

Met 64.059 besmettingen en 4.858 overlijdens is Spanje een van de zwaarst door het coronavirus getroffen landen. Bij Espanyol zelf werden er vorige week bij zes leden (spelers en staf) van het eerste elftal besmetting met het coronavirus vastgesteld.