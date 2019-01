Tien jaar geleden liet Lei Clijsters het leven, een terugblik op de granieten libero: “We noemden hem ‘de ouwe’” DMM

04 januari 2019

Dag op dag tien jaar geleden liet Lei Clijsters op amper 52-jarige leeftijd het leven na een slepende ziekte. Op 4 januari 2009 stierf de Gouden Schoen van 1988 aan de gevolgen van huidkanker. "We noemden hem altijd 'de ouwe', naar zijn manier van leven."

Kwam er ooit een betere verdediger uit Limburg voort dan Lei Clijsters? Leo Albert Jozef, zoals Clijsters voluit heette, groeide als voetballer op bij Opitter FC. Na een korte periode met één wedstrijd bij de hoofdmacht van Club Brugge brak hij in eigen provincie door. Via Patro Eisden en Tongeren ging het in de Belgische eerste klasse pas echt de hoogte in met THOR Waterschei. Clijsters speelde 119 wedstrijden voor de voorloper van Racing Genk. De verdediger ontpopte zich er tot een keiharde libero die autoritair heerste achter zijn defensie. Altijd recht door zee.

Winnaar van Europacup voor Bekerwinnaars

Clijsters' grootste triomfen kwamen er als aanvoerder van KV Mechelen. Tussen 1987 en 1992 was de verdediger de kapitein van het team waarin ook Piet Den Boer, Michel Preud’homme en Erwin Koeman grote sier maakten. Onder Aad De Mos speelde Mechelen kampioen in 1989 en haalde het één jaar eerder als allerlaatste Belgische club de eindzege in een Europees toernooi binnen.

Onderweg nam Malinwa de maat van Dinamo Boekarest, St. Mirren, Dinamo Minsk en Atalanta Bergamo. Clijsters mocht in de finale van de ter ziele gegane Europacup voor Bekerwinnaars de beker in de lucht steken na een 1-0-zege tegen Ajax. Enkele maanden later werd ook de Europese Supercup gewonnen. Ongetwijfeld het orgelpunt van Clijsters’ carrière als voetballer. De Limburger blijft de laatste Belgische aanvoerder die met een Belgische club een Europese beker wist te winnen.

Gouden Schoen 1988

Individueel kwam de kroon op het werk er met de Gouden Schoen. Clijsters werd op zijn 32ste door deze krant gehuldigd als de beste voetballer op de Belgische velden van 1988. Als verdediger haalde hij het met 295 punten voor Marc Degryse (toen actief bij Club Brugge). Clijsters zou nog tot 1992 de ervaren rots in de branding blijven bij Malinwa. De breuk met Mechelen kwam er na een dispuut over een interview. Hij had daarin onomwonden kritiek geuit op sommige van zijn ploegmaats. Clijsters zoals altijd recht door zee.

Na een zwanenjaar bij Club Luik hing hij in 1993 zijn voetbalschoenen aan de haak. Nadien werkte Clijsters enkele jaren als trainer bij Patro Eisden, KAA Gent, SK Lommel, KV Mechelen en Diest. Prijzen pakte hij evenwel nooit.

Doelpuntenmaker op het WK in 1990

Ook bij de Rode Duivels was Clijsters lange tijd één van de verdedigingsleiders. De libero kwam tussen 1983 en 1991 veertig keer uit voor de nationale ploeg. Hij was deel van de generatie Belgen die furore maakte op de WK’s van 1986 en 1990. In Mexico beperkte hij zich tot een rol als invaller, maar kwam hij wel van de bank in de legendarische wedstrijd tegen de Sovjet-Unie.

Het was vooral in de Wereldbeker van 1990 dat Clijsters zich liet gelden bij de Rode Duivels. Onze nationale ploeg begon toen uitstekend met overwinningen tegen Zuid-Korea en Uruguay. Tegen de Zuid-Amerikanen werd het onder meer dankzij een kopbalgoal van Clijsters (zie filmpje vanaf 1:30) 3-1. In totaal zou Clijsters drie keer scoren voor de nationale ploeg. Door zijn polyvalentie speelde hij er soms ook als (verdedigende) middenvelder.

“Lei werd door veel mensen anders ingeschat dan hij was”, vertelde ex-ploegmaat Georges Leekens later. “Ik kon het goed vinden met hem. Apprecieerde zijn karakter, doorzettingsvermogen, zijn typisch Limburgse wil tot winnen. Zo herinner ik me een interland tegen Argentinië. Bondscoach Guy Thys zette hem op Maradona. Lei hield de beste voetballer ter wereld uit de wedstrijd.”

Papa van wereldster

Na zijn carrière in de voetbalwereld drukte Clijsters tot slot ook in het tennismilieu zijn stempel. Als vader van Kim en Elke blonk hij uit in zijn rol. Altijd het welzijn van zijn dochter vooropstellend, daarbij niet kijkend naar rang, stand of graad van belangrijkheid van het gebeuren. Lei Clijsters beschermde een megaster op zijn manier: een boeman voor sommigen, een voorbeeld voor anderen. Met enkele scherpe tussenkomsten durfde hij al eens olie op het vuur gieten tussen de clan Clijsters en Henin, maar voor zijn dochters was hij bovenal de perfecte papa.

Op onderstaande foto neemt hij in 2006 de rol van ballenraper op zich tijdens één van Kims laatste trainingen voor haar halve finale op Roland Garros tegen Justine Henin. Het tij zou keren in 2008 toen hij ongeneeslijk ziek werd verklaard. Eén jaar later liet Clijsters het leven na een oneerlijke strijd tegen huidkanker. Uitgerekend het jaar waarin dochter Kim haar tweede grandslamzege pakte op de US Open en waarna ze met een emotionele speech haar vader nog een ultiem eerbetoon schonk.

Michel Preud’homme: “We noemden hem de ouwe, naar zijn manier van leven”

Michel Preud’homme en Lei Clijsters waren allebei steunpilaren van de Mechelse successen in de jaren ‘80. Ze waren collega’s, maar ook vrienden. “De ‘ouwe’ noemden we hem, naar zijn manier van leven. Het was mooi hoe ik en hij zo verschillend waren, maar toch zo goed overeen kwamen. We zijn samen in Mechelen toegekomen”, herinnerde Preud’homme zich enkele jaren geleden in onze krant. “We kenden elkaar niet en we waren totaal anders van karakter. Hij was droog, gesloten en altijd serieus. Ik daarentegen was open, joviaal en soms een beetje gek. Het was mooi dat we zo verschillend waren en toch zo goed overeen kwamen. Samen met Rutjes en Koeman hebben we Mechelen naar hoge toppen geleid. Lei was onze kapitein. Hij heeft die Europese beker als eerste de hoogte in gestoken.”

“Kort nadien raakte hij in onmin met het bestuur van Mechelen door wat interviews. Lei werd zelfs door de club geschorst. Ze hebben toen aan mij gevraagd om kapitein te worden. Omdat ik zo goed overeen kwam met Lei, wilde ik dat liever niet. Daarom heb ik aan de groep gevraagd hoe zij het zagen. We besloten dat ik kapitein zou worden als de club de schorsing van Lei ongedaan zou maken. Een week later stond hij er terug.»

Preud’homme houdt niets dan goede herinneringen over aan zijn vroegere collega. “We verplichtten hem om na de match één uur bij ons te blijven. Hij dronk dan twee cola’s en ging naar huis. Hij heeft ons meermaals gezegd: ‘jullie zijn gek’. Hij zat altijd thuis met zijn meisjes. Als hij al eens meeging met ons dan was het tegen zijn goesting. Samen met Wilmots en Albert noemde ik hem de ‘ouwe’. Omdat hij de oudste was, maar ook door zijn manier van leven. Maar hij had wel plezier in het voetbal. Hij feestte misschien niet zo uitbundig als wij, maar op het terrein leefde hij zich wel uit. Tussen Lei en mij zijn er nooit problemen geweest. Die groep van toen was de meest close groep die ik ooit heb meegemaakt. Op afzondering sliepen we wel niet samen. Hij sliep niet veel en ik wel. Soms stond hij al om zes uur op en hij las ook heel laat.”