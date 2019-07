Tien goals en een onopgeloste vete: Waseige debuteerde als bondscoach in onwezenlijke oefenpot tegen Oranje GVS

17 juli 2019

14u10 0 Voetbal 34 interlands stond Robert Waseige aan het roer bij de Rode Duivels, maar zijn debuut bij België was er meteen eentje om in te kaderen. Op 4 september 1999 gaven de Duivels wereldmacht Nederland partij. Het werd 5-5 na een adembenemende Derby der Lage Landen.

Vóór de 121ste Derby der Lage Landen kon het contrast niet groter zijn. Na een mislukt WK in Frankrijk - België kon zich in een groep met Mexico, Zuid-Korea en Nederland na drie draws niet plaatsen voor de achtste finales - nam Robert Waseige in 1999 de trainerstaken over van Georges Leekens. Onze noorderburen maakten intussen furore. Op het WK had Nederland nipt de troostfinale verloren van Kroatië nadat het in de halve finale Brazilië met strafschoppen tot het uiterste had gedreven.

Maar in de Kuip was er niets van dat niveauverschil te zien. De match eindigde op een vooroorlogse 5-5 in een wedstrijd waar werkelijk álles inzat. In het eerste halfuur deelden de Duivels met een ijzersterke Branko Strupar de lakens uit. De geneutraliseerde Belg stond voor het eerst aan de aftrap en bedankte met twee goals. Eerst met een heerlijke volley, nadien met een rake kopslag. 0-2, jawel. Het sterrenensemble van Oranje zette evenwel nog voor rust orde op zaken. Stam, Bergkamp, Cocu en Kluivert - wat een vedetten - schakelden een versnelling hoger, na 45 minuten ging de thuisploeg met een 3-2-voorsprong rusten. Davids zorgde met een heerlijke solo voor de gelijkmaker - het regende wereldtreffers die avond.

Vete

België van slag? Helemaal niet. Na een prima combinatie schoot Goor onder de benen van Van der Sar binnen, waarna Wilmots de buitenspelval omzeilde: 4-3. “Hoe gek gaat het worden hier vanavond?”, klonk het bij de Nederlandse commentator. Wel: nóg een pakker gekker. Want dan moesten de akkefietjes nog komen. Staelens had het eerst aan de stok met Kluivert en stak nadien Bergkamp met een gruwelijke tackle onder de graszoden. Het vervolg op een vete van een jaar eerder, waarbij Kluivert een provocerende Staelens op een elleboog had getrakteerd. Staelens kreeg geel, in totaal zouden er negen gele prenten en één rood karton - voor Wilmots, ook al na een zware tackle op de ingevallen Van Nistelrooij - worden uitgedeeld.

Avontuurlijk

Maar ook sportief moest het hoogtepunt nog komen. Kluivert zorgde na twee goals voor de 5-4, de Belgen verdedigden niet te best, maar Emile Mpenza had het slotwoord. Na een lage schuiver stond het 5-5. Tien goals in totaal. Ook onze krant strooide met lof. “Voor het eerst in jaren zou Waseige een Belgisch elftal met avontuurlijke gedachten de strijd laten aanbinden met Nederland. De nieuwe bondscoach hield woord. Na afloop van een onwezenlijke oefeninterland werden de Rode Duivels door de prinsen van Oranje met lof overladen. België was, voor de ogen van de kritische Nederlanders, zichzelf niet geweest. Het had modern gespeeld, actie ondernomen, prachtige goals gemaakt. Het Belgisch elftal toonde bovendien een geweldige instelling, gesymboliseerd door de meester-aanjager Lorenzo Staelens, die fanatiek de limieten van het toelaatbare aftastte.”

“Voor ons slaat de balans door naar het positieve. Wat mij gelukkig maakt, is dat onze vijf doelpunten voortkwamen uit mooie aanvallen. Enkele getuigden zelfs van grote klasse. Natuurlijk moet er nog een groter realisme zijn in het verdedigende spel. Maar ja, dat is voor een andere keer”, blikte Waseige na z’n geslaagde comeback terug. De euforie ging echter snel weer liggen, op EURO 2020 was België het eerste gastland ooit dat in de eerste ronde uitgeschakeld werd.