Tickets voor 10.000 euro te koop: waarom de WK-kraker tussen Frankrijk en VS niet te missen was Minne Groenstege

28 juni 2019

17u42

Bron: AD 0 WK vrouwenvoetbal Vanavond wordt in Parijs de grote kraker in de kwartfinales van het WK vrouwenvoetbal gespeeld. Gastland Frankrijk neemt het op tegen titelverdediger de Verenigde Staten. Vier redenen waarom je deze wedstrijd niet mag missen.

De twee topfavorieten

Voor aanvang van het toernooi werd de Verenigde Staten gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel. De wereldkampioen van 1991, 1999 en 2015 begon aan het WK met een 13-0-zege op Thailand en versloeg vervolgens ook Chili (3-0), Zweden (2-0) en Spanje (2-1). De eerste serieuze test voor Team USA wacht echter vanavond pas, want Frankrijk werd voor het toernooi al gezien als de grootste uitdager voor de VS en maakt die rol volledig waar.

Het gastland maakte in het openingsduel op 7 juni in Parijs grote indruk met een 4-0-zege op Zuid-Korea. Daarna werd ook gewonnen van Noorwegen (2-1), Nigeria (1-0) en Brazilië (2-1). Met hun krachtige en dynamische spel zijn Frankrijk en de VS voorlopig de landen die het beste spel laten zien op het WK. Je zou dus kunnen stellen dat de eerste finale van het WK straks om 21u al wordt gespeeld.

Mooie sfeer in het stadion

Of het WK een beetje leeft in Frankrijk? In de poulefase viel het nog mee, maar bij de spannende achtste finale tegen Brazilië (2-1 na verlenging) zaten er miljoenen Fransen gespannen voor de buis. Vanavond zullen alle Franse sportliefhebbers ongetwijfeld gaan kijken hoe Les Bleues het gaan doen tegen de wereldkampioen.

Ook de jacht op kaarten voor de wedstrijd is enorm. Op internet worden zelfs kaarten voor 10.000 euro aangeboden. Het zegt genoeg over de WK-gekte die inmiddels is losgebarsten in het land van de mannelijke wereldkampioenen. Alle 47.000 stoeltjes in het Parc des Princes zijn vanavond bezet, maar het Stade de France (82.000 plaatsen) had voor deze wedstrijd ook makkelijk gevuld kunnen worden. Er zijn in Frankrijk ook zo’n 25.000 Amerikaanse fans aanwezig, waarvan velen zich hebben aangesloten bij de American Outlaws. Veel Amerikanen hebben hun reis naar Lyon (waar de halve finales en finale worden gespeeld) ook al geboekt.

De dribbels van Amel Majri

Zes van de elf basisspelers van Frankrijk spelen in clubverband voor Olympique Lyon, dat vorige maand voor de vierde keer op rij de Champions League voor vrouwen won én waar Janice Cayman nu speelt. Het zestal vormt de kern van het team en laat zien tot de absolute top van het vrouwenvoetbal te behoren, de andere vijf trekken zich op aan dat niveau.

Centrumverdediger Wendie Renard maakt indruk met haar leiderschap en lengte, captain Amandine Henry bepaalt het spel vanaf het middenveld en vice-captain Eugénie Le Sommer is altijd dreigend vanaf de linkerflank, maar de grootste ontdekking van dit toernooi bij de Fransen is Amel Majri. De 26-jarige linkspoot, geboren in Tunesië, is van oorsprong een creatieve middenvelder die het moet hebben van haar dribbels en techniek. Bij haar club Lyon en bij de nationale ploeg staat ze echter al jaren op linksback. Ook vanaf die positie is ze van groot belang voor haar teams. Met haar energie en loopvermogen is ze vanaf linksback een niet te stoppen gevaar voor de tegenstander. Ook is Majri dit WK enorm belangrijk met haar gevaarlijk indraaiende corners en vrije trappen.

De controverse rond Megan Rapinoe

Toch zullen de meeste ogen vanavond in Parijs gericht zijn op Megan Rapinoe, de 33-jarige captain en linksbuiten van de Verenigde Staten. Ze is een van de vele sterren van Team USA, maar kwam deze week wereldwijd in het nieuws door haar clash met president Donald Trump. Rapinoe heeft namelijk laten weten geen trek te hebben in een bezoek aan het Witte Huis, om haar afkeer jegens Trump nog maar eens duidelijk te maken. Trump reageerde uiteraard direct, maar Rapinoe wilde er gisteren op de persconferentie niet te veel aandacht aan besteden.

“Ik blijf bij mijn statement,” zei Rapinoe, die vanavond opnieuw niet zal meezingen met het volkslied van de Verenigde Staten. De rebel met het roze haar kijkt enorm uit naar de wedstrijd van vanavond. “Ik hoop dat het groots en gek wordt. Deze wedstrijd is zo enorm groot. Alle ogen zijn op ons gericht, maar dit is wat we wilden voor het vrouwenvoetbal. Nu moeten we er ook van genieten.”

Een andere reden waarom de VS vanavond wil winnen: sterspelers Alex Morgan (2 juli), Crystal Dunn (3 juli) en Megan Rapinoe (5 juli) zijn volgende week jarig en willen dat in Frankrijk vieren.