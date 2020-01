Thomas Vermaelen mag meteen feesten: hij wint aan zijde van Iniesta de Japanse beker ODBS

01 januari 2020

09u33 2

Vissel Kobe heeft in het nieuwe nationale stadion in Tokio de Japanse Beker van de keizer gewonnen. De ploeg van Rode Duivel Thomas Vermaelen klopte in de finale Kashima Antlers met 2-0. Een eigen doelpunt van Inukai (18') lanceerde Vissel Kobe, waarna Fujimoto (38') nog voor de pauze de 2-0 eindstand op het bord zette. Vermaelen speelde de partij uit. Ook Iniesta en Podolski speelden 90 minuten. David Villa mocht in de slotminuut invallen bij wijze van afscheid aan de club.

De 34-jarige Vermaelen voetbalt sinds afgelopen zomer voor Vissel Kobe, dat getraind wordt door de Duitser Thorsten Fink. Het is voor de Rode Duivel zijn eerste prijs met de Japanse club, die voor het eerst in zijn geschiedenis de Beker van de keizer verovert en zich zo meteen plaatst voor de Aziatische Champions League.

Chelsea boekt bijna 120 miljoen euro verlies

Chelsea heeft zijn boekhouding tot 30 juni afgesloten met een verlies van bijna 100 miljoen pond (ongeveer 118 miljoen euro). Dat heeft de Premier League-club dinsdag laten weten. De omzet steeg licht tot 446,7 miljoen pond (523 miljoen euro), maar omdat het Londense team in het seizoen 2018-2019 geen Champions League speelde en recordsommen neertelde voor spelers als Kepa Arrizabalaga, Christian Pulisic, Mateo Kovacic en Jorginho, gingen de cijfers toch in het rood. The Blues wisselden ook meermaals van coach, wat voor het verlies van 96,6 miljoen pond zorgde. In een reactie laat Chelsea, dat gebonden is aan de Financial Fair Play, weten dat het de komende jaren financieel stabiel zal blijven terwijl de club blijft mikken op sportief succes.