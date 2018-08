Thibaut Courtois voor 6 jaar naar Real Madrid, doelman wordt morgen medisch gekeurd Kristof Terreur in Engeland

08 augustus 2018

09u10

Bron: @HLNinEngeland 79 Voetbal Het licht staat op groen voor Thibaut Courtois. Chelsea heeft met de Spanjaard Kepa zijn vervanger beet - de duurste doelman ooit met een recordsom van 80 miljoen euro. Real Madrid verwacht Courtois morgenvroeg voor medische testen en om de deal te finaliseren. Er ligt een contract klaar voor 6 jaar. De Spaanse club betaalt circa 40 miljoen.

Op enkele formaliteiten na is de deal rond. Real Madrid verwacht Courtois morgenvroeg voor zijn medische testen en de afhandeling van de lang verwachte transfer. In de Spaanse hoofdstad valt te horen dat ze hem ten vroegste morgen verwachten. Het einde van de saga is in zicht. Courtois wordt de eerste Belg in een Realshirt sinds wijlen Fernand Goyvaerts in 1967. Chelsea heeft immers zijn vervanger bijna beet. Athletic de Bilbao communiceerde zonet dat Kepa zijn contract op eenzijdige manier heeft laten ontbinden. Tot voor het weekend was Chelsea niet van plan om de afkoopsom van 80 miljoen in Kepa's contract te betalen. De Spanjaard was in januari, voor zijn contractverlenging, nog beschikbaar voor 20 miljoen euro. Maar de werkweigering van Courtois zorgde voor paniek.

Huur Kovacic

Kepa reist vandaag naar Londen. Alisson (van Roma naar Liverpool voor 73 miljoen) is na een handvol dagen duurste doelman ooit af. Real hielp ook een handje. Omdat het wist dat Chelsea nog op zoek was naar een middenvelder bood de Koninklijke Mateo Kovacic aan op huurbasis. Zo was er plots meer budget beschikbaar voor een keeper. Alles om Courtois snel in Madrid te krijgen.



Gisteren kwam bij Courtois ook een mail aan met de boodschap dat hij zich vandaag in Londen moet aanmelden voor een disciplinaire hoorzitting om zijn ongewettigde afwezigheid, nu al bijna drie dagen, uit te leggen. Niet meer dan de standaardprocedure. Bij Chelsea verwachten ze Courtois niet meer terug. Volgens insiders hoeft hij zelfs geen boete te verwachten.