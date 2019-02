The American Dream: ook deze ‘Belgen’ verlieten onze competitie voor avontuur in MLS Manu Henry

26 februari 2019

16u52 0 Voetbal Destination Toronto. De officialisatie moet nog volgen, maar de saga rond Alejandro Pozuelo is ten einde. De Spanjaard trekt na de reguliere competitie naar de MLS. Deze ‘Belgen’ gingen hem voor.

BELGEN

Laurent Ciman (33): Montreal Impact, Los Angeles FC en Toronto FC

Maakte in januari 2015 de overstap van Sclessin naar het Canadese Montreal Impact. Had veel -zo niet alles- te maken met Nina, zijn dochtertje dat aan een vorm van autisme lijdt en in België niet afdoende behandeld kan worden. Behoorde tot de grootverdieners van Montreal Impact (jaarlijks 662.000 dollar, zo'n 583.000 euro). Werd eind 2015 verkozen tot beste verdediger van de MLS. Na omzwervingen bij Los Angeles en Dijon streek de verdediger afgelopen zomer opnieuw neer in Canada, bij Toronto FC. Verwelkomt volgende maand Pozuelo.

Jelle Van Damme (35): LA Galaxy

Momenteel rots in de branding in de defensie van Antwerp - zijn negende club als prof. Tekende in januari van 2016 een contract bij LA Galaxy, waar hij zich al snel tot sterkhouder ontpopte. Eindigde, een jaar nadat Ciman de trofee in ontvangst nam, als tweede bij de verkiezing van beste verdediger in de MLS. Ontving op jaarbasis 468.750 dollar (zo’n 412.000 euro).

Roland Lamah (30): FC Dallas en FC Cincinnati

Verliet eind december 2016 het Hongaarse Ferencváros voor een avontuur in Dallas. Lukte er 20 treffers in 69 officiële matchen. Debuteerde in 2009 onder Frank Vercauteren als Rode Duivel en telt vijf caps. Trok eind december 2018 de deur in Dallas achter zich dicht om bij FC Cincinnati, een gloednieuw team in de MLS, te gaan voetballen.

Mikael Yourassowsky (36): Toronto FC

Belg die ook Russische en Congolese roots heeft. Ging als jeugdproduct van Anderlecht in 1999 op een proefperiode van vier maanden bij het grote FC Barcelona. Finaal kwam het toen niet tot een contract. Versierde in 2002 dan toch zijn toptransfer en trok naar Boca Juniors (Argentinië). Belandde er eerst in de jeugdopleiding, maar mocht in 2004 twee keer proeven van het grote werk. Na tal van buitenlandse passages trok hij in 2011 naar Toronto FC, waarmee hij het Canadian Championship won. Sloot zijn carrière in 2015 af bij Dender.

🎙[AHORA] Recordamos el paso del belga Mikael Yourassowsky en la primera de #Boca allá por el 2004. ¿Te acordás?



En vivo por 👉 https://t.co/M4L1MHb3wA pic.twitter.com/UmcD4ZwS4n Muy Boca Radio(@ muybocaradio) link

Nansha Kalonji (46): MetroStars

Kon zowel in de verdediging als in de aanval uit de voeten. Beschikt over de Belgische, Amerikaanse en Congolese nationaliteit. Genoot zijn studieopleiding aan het Ramapo College (New Jersey), alvorens in 1999 de stap te zetten naar de MetroStars -het vroegere New York Red Bulls- in de MLS. Vond in 19 officiële wedstrijden één keer de weg naar doel. Zag zijn avontuur in de Amerikaanse hoogste afdeling al na één seizoen beëindigd. Stopte zijn profcarrière in 2003 en ging in lagere reeksen in de Verenigde Staten als coach aan de slag.

OUDE BEKENDEN JUPILER PRO LEAGUE

Victor Vázquez (32): Toronto FC

Gekneed door FC Barcelona. Werd in 2011 door Club Brugge weggeplukt op Camp Nou. Speelde zich op Jan Breydel met zijn fluwele assists in de harten van de blauw-zwarte fans. Koos in 2016 voor een avontuur bij het Mexicaanse Cruz Azul, alvorens een contract te ondertekenen bij Toronto FC. Pakte er in zijn eerste seizoen meteen de eerste titel uit de clubgeschiedenis én tekende voor 16 assists.

Yohan Croizet (27): Sporting Kansas City

Kwam in ons land uit voor Virton, OHL en KV Mechelen. Verkoos midden december 2017 om zijn geluk te beproeven bij Sporting Kansas City. Kende een aarzelende start, maar zijn doelpunt in juni afgelopen jaar ging de wereld rond. “Gezien de impact op het resultaat, durf ik dit doelpunt naast dat van Zinédine Zidane in de Champions League-finale van 2002 te plaatsen”, zo vertelde zijn coach na afloop. Zit inmiddels aan 3 goals in 36 MLS-wedstrijden.

Croizet, you say? Remember that name.



We're just gonna' go ahead & call this @Yohancroizet 🚀 the goal of the #USOC2018 Round of 16 - the winner for @SportingKC over @FCDallas (3-2).#SCtop10 pic.twitter.com/8XlXjP8ABO U.S. Open Cup(@ opencup) link

Maxime Chanot (29): New York City FC

Luxemburger die in ons land het shirt van WS Woluwe, Beerschot AC en KV Kortrijk droeg. Staat sinds de zomer van 2016 in het hart van de New York City-defensie. Werd er in zijn eerste seizoen ploegmaat van Frank Lampard, Didier Drogba en David Villa. Zijn opvallende transfer had te maken met de kans die zijn vrouw kreeg in de Verenigde Staten: de advocate werd door de Franse overheid uitgestuurd naar een dienst in New York.

Frédéric Brillant (33): New York City FC en D.C. United

Was bij KV Oostende in 2016 naar het achterplan verdwenen, toen New York City FC plots kwam aankloppen. Opmerkelijke transfer. Speelde uiteindelijk 54 matchen voor de club. Staat sinds december 2017 onder contract bij D.C. United, een andere club uit de MLS.