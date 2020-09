Tessa Wullaert verbijt tranen, woede en ontgoocheling: “Tegen ploegen die beter zijn, hebben we precies altijd schrik” Redactie

22 september 2020

22u30

Bron: KBVB 0

Een zéér teleurgestelde Tessa Wullaert na de 2-1-nederlaag tegen Zwitserland. “De Zwitsers waren zeker niet beter. We hebben het aan onszelf te wijten, zeker in de eerste helft”, analyseert de aanvoerster van de Red Flames zichtbaar ontgoocheld. “Het is frustrerend. Tegen ploegen die beter zijn dan ons, hebben we precies altijd schrik, spelen we afwachtend en lopen we achter de feiten aan. Ja, het doet pijn. Je komt niet om te verliezen. En de manier waarop... Woede of ontgoocheling? Beide.”

Bondscoach Serneels: “Lieten het schieten op sleutelmomenten”



Missipo: “Laatste minuten onthouden”



Bron: KBVB