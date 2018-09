Tessa Wullaert en City geven Champions League-zege uit handen in slotminuten GVS/LPB

13 september 2018

21u33 6 Voetbal Volgende week gaat de Champions League bij de mannen van start, deze week was het al de beurt aan de vrouwen die aan de 1/16de finales begonnen. Philtjens, Jaques en Vanmechelen wonnen gisteren al, vandaag gaf Wullaert een overwinning in het slot uit handen.

Davina Philtjens, kersverse aanwinst van Fiorentina, haalde het met haar Italiaanse club met 2-0 van het Deense Fortuna Hjörring. Philtjens speelde de hele wedstrijd. Heleen Jaques, een andere Red Flame in dienst van Fiorentina, stond niet op het wedstrijdblad. De Florentijnen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Ilaria Mauro. Alice Parisi maakte er na ruim een uur 2-0 van.

Ook Davinia Vanmechelen mocht een overwinning verwelkomen met PSG. De Parijse topclub ging met ruime 1-4-cijfers winnen bij het Oostenrijkste St. Pölten. Vanmechelen zelf haalde echter de selectie niet.

Manchester City en Tessa Wullaert hebben de zege op het veld van Atlético Madrid uit handen gegeven. De Citizens slikten in de slotminuten de 1-1. Dat was meteen ook de eindstand. De Citizens kwamen op het kwartier snel op voorsprong dankzij een rake kopbal van Gemma Bonner. De bezoekers hielden hun voorsprong tot aan de pauze vast, mede dankzij Wullaert. Op slag van rust keerde de Red Flame een Madrileens schot van de lijn. In de tweede helft drukte Atlético de Engelse vrouwen op de eigen helft. Manchester City hield stand, maar in de slotminuten belandde een afgeweken voorzet van Kenti Robles toch tegen de netten. Wullaert maakte de match vol als offensieve middenvelder.

De terugwedstrijden worden op woensdag 26 september gespeeld. De daaropvolgende loting voor de achtste finales staat op 1 oktober op het programma.

📷 Bright spark 💥 #mancity pic.twitter.com/lhlf7cRezJ Man City Women(@ ManCityWomen) link