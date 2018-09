Terwijl in ons land haast niemand hen op straat zou herkennen, trappen deze futsaltoppers balletje in grootste winkelcentrum van Chinese metropool Redactie

07 september 2018

08u00

Bron: Sportbeat, eigen berichtgeving 0 Voetbal Futsal Project Halle-Gooik en Futsal Topsport Antwerp vertoeven momenteel in Shanghai voor een promotietour. Een unicum is dat voor twee van de grootste zaalvoetbalclubs van ons land, die mekaar straks als apotheose in de Chinese metropool partij geven in een exhibitiewedstrijd.

Lieven Baert, manager bij kampioen Halle-Gooik, licht vanuit Shanghai een en ander toe. "De mensen van Shanghai Sports Bureau hebben ons uitgenodigd. Vier weken terug kwam ik hier al een keertje op prospectie en ik ben hier super ontvangen. Ze kijken hier op naar het Belgische voetbal. Gezien Shanghai een stad is met weinig open ruimte, is zaalvoetbal de perfecte oplossing. Ze willen de sport hier ook lanceren en laten groeien. Laat dit de start zijn van dat proces, met een galamatch tegen Antwerp op hoog niveau."

En er werd kost noch moeite gespaard door de gastheren, zo bleek. "Er is een heuse mediacampagne opgezet rond de komst van Halle-Gooik en Antwerpen. We zijn deze week ook clinics gaan geven in scholen en sportclubs en hebben zelfs een balletje getrapt op het middenplein van het grootste winkelcentrum van Shanghai - toch een stad met 25 miljoen inwoners. Tot onze grote verbazing kenden ze Halle-Gooik en zeker onze bekendste spelers. Vanavond valt de apotheose, met de wedstrijd tegen Antwerp."

Hieronder enkele sfeerbeelden van het uitje naar dat winkelcentrum

Ook Jean Verlaet, voorzitter van FT Antwerpen, verwacht veel van de trip naar China. "Ik ben benieuwd naar het aantal toeschouwers voor de galawedstrijd, er is in elk geval geweldig veel publiciteit gemaakt", zo zei hij voor zijn afreis. "Maar diegene die denken dat we op vakantie gaan, die hebben het mis. Er is een heel programma voorzien, er worden connecties met bedrijven gelegd,... De twee laatste dagen zal er wel wat tijd zijn om Shanghai op toeristische manier te ontdekken."

De trip komt mede tot stand door de samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Shanghai, zo bevestigt Verlaet. "Ik denk dat we hier in een schitterende situatie zitten, met dank ook aan Ludo Van Campenhout. Wat die man als schepen van Sport realiseert in Antwerpen, niet alleen voor ons maar voor sport in het algemeen, dat is gigantisch te noemen. Uiteindelijk het resultaat: een week naar Shanghai. Normaal is onze stage 2 of 3 dagen, net de grens over, dus dit is een schitterend iets. Ik hoop dat we daar een zaadje in de grond kunnen steken en dat daar iets moois uit kan bloeien", besloot Verlaet.

De galawedstrijd tussen de Belgische teams wordt live uitgezonden op de Chinese tv. Het is de laatste test voor de start van de Belgische competitie, die volgende vrijdag wordt afgetrapt.