SuperJan returns, maar Spurs sneuvelen na penalty’s: Vertonghen mag nog eens starten en scoort Kristof Terreur in Engeland

04 maart 2020

22u10

Bron: HLNinEngeland 2 FA Cup Op zijn SuperJans knikte hij hoog aan de tweede paal een bal binnen. Op zijn Supermans scheurde hij denkbeeldig zijn shirtje open. Zijn contractperikelen neemt Jan Vertonghen niet mee het veld op. Terwijl Toby Alderweireld zich zorgen maakte op de bank, kopte Vertonghen Tottenham op voorsprong in de FA Cup. SuperJan returns, al gingen de Spurs finaal na penalty’s nog onderuit.

SUPER JAN | Vertonghen opent de score! 😍🇧🇪



1️⃣-0️⃣ #TOTNOR #FACup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/DquqZ5ePSo Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Het contrast kon niet groter zijn. De beelden van een maand geleden zijn ze in Engeland nog niet vergeten. Een filmpje van oprechte ontgoocheling. Precies 28 dagen geleden, in de vorige ronde van de FA Cup tegen Southamptom, slofte Jan Vertonghen voor het uur naar de kant.

In zak en as na zijn vroege vervanging. Diep ontgoocheld over zijn eigen niveau. Op de bank legde hij zijn hoofd in zijn handen. Vertonghen is niet het type dat zijn teleurstelling weg kan steken. Lichaamstaal die zelfs een slechtziende kan lezen.

Het leek zijn begin van het einde bij Tottenham. Zijn contract loopt er straks af. Gesprekken over een nieuwe overeenkomst vonden ook de voorbije weken niet plaats. In drie van de vier wedstrijden sinds die beruchte wissel zat hij op de bank.

Alleen: er voelde er eentje dat hij iets te bewijzen had in de beker tegen Norwich. ‘SuperJan returns’. Naar de held dat hij imiteert in zijn doelpuntenviering. Na zijn opener, met het hoofd, scheurde hij denkbeeldig zijn shirtje open. Zoals de superheld dat in de films doet.

Vertonghen is terug. Dat bewees de gelegenheidsaanvoerder in enkele rushes op links – af en toe sprong hij als linksachter ook centraal bij. Een bemoedigende prestatie.

Dat zag ook Toby Alderweireld vanop de bank. De Rode Duivel zat voor de tweede match op rij op de bank. Hij voelt de harde hand van Jose Mourinho. Een psychologische test? Of gestraft voor enkele mindere prestaties? Sowieso niet de makkelijkste degradatie om te verteren.

Alderweireld offerde veertien dagen geleden zijn mooiste momenten met zoontje Jace kort na de geboorte op om de match tegen Aston Villa te spelen. Een trip van acht uur van Antwerpen via auto, trein en auto door storm Dennis.

Tottenham sneuvelde uiteindelijk in de strafschoppenreeks, nadat Norwich na rust verdiend gelijk had gemaakt. Lamela miste, de Nederlandse specialist Tim Krul pakte twee (zwakke) strafschoppen. The Canaries staan voor het eerst sinds 1992 nog eens in de kwartfinales van de beker. Kleine stunt. Mourinho pakt geen prijs in zijn eerste seizoen bij Tottenham. Een bittere ontgoocheling.

Over zijn toekomst wil Vertonghen zich niet uitspreken. Ajax is een optie, maar dan moet hij wel garanties krijgen dat hij niet samen met vriend Daley Blind moet strijden om dezelfde positie. Ook Inter volgt zijn situatie op de voet.