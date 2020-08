Supercup tussen Bayern München en Sevilla zal bijgewoond worden door ongeveer 20.000 toeschouwers Redactie

25 augustus 2020

15u30

Bron: Belga 0 Europese Supercup De Europese Supercup tussen Champions League-winnaar Bayern München en Europa League-winnaar Sevilla zal op 24 september in Boedapest bijgewoond worden door een gelimiteerd aantal toeschouwers. Dat kondigde de UEFA dinsdag aan.

Voor de wedstrijd wordt er gehoopt dertig procent van de Puskas Arena te doen vollopen. In het stadion kunnen 67.000 mensen zitten. Dat zou betekenen dat er voor de finale iets meer dan 20.000 mensen zouden worden toegelaten. Alle andere UEFA-wedstrijden de komende weken zullen nog achter gesloten deuren gespeeld worden.

Voorzitter Aleksander Ceferin gaf aan de Supercup te zien als een soort testcase in coronatijden, waarna de fans ook in andere matchen stilaan terug mogen keren in de stadions.

