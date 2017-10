STVV: 7 zeges, 7 keer met 1 goal verschil Redactie

STVV staat op een verrassende tweede plaats in de competitie. Met dank aan drie woorden: 'het kleinste verschil'. De Kanaries wonnen dit seizoen zeven competitiewedstrijden. In élk van die overwinningen scoorden de Kanaries één goaltje meer dan de tegenstander. Opvallend is dat STVV zes van zijn zeven zeges op eigen veld behaalde (18/21). Op verplaatsing pakte Sint-Truiden 5 op 15. (NVK)

STVV-Gent 3-2

STVV-Standard 1-0

Anderlecht-STVV 2-3

STVV-Waasland-Beveren 1-0

STVV-Genk 2-1

STVV-KV Oostende 1-0

STVV-Moeskroen 1-0