Studie werpt licht op voetbalscheidsrechters in België: “Slechts 89 vrouwen, maar wel gemiddeld 26 uur per maand met voetbal bezig” DMM

05 februari 2019

15u57

Bron: Belga 0 Voetbal Voetbalscheidsrechters in België zijn gemiddeld meer dan 26 uur per maand bezig met hun vak. Dat is één van de bevindingen van een onderzoek van de Université Libre de Bruxelles (ULB). De onderzoekers kregen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de toestemming om de refs te bevragen.

De onderzoekers van de ULB probeerden te achterhalen wie zich in België engageert om scheidsrechter te worden. Een eerste vaststelling is dat voornamelijk mannen hun vrije tijd besteden aan het fluiten van wedstrijden (van de 5.900 scheidsrechters in België zijn er 89 vrouwelijke). De gemiddelde leeftijd van een ref is 38 jaar en bijna vier scheidsrechters op tien hebben een diploma van een universiteit of hogeschool. Minder dan twee procent is op zoek naar werk, 4,5 procent verklaarde niet de Belgische nationaliteit te hebben. Ruim 60 procent rapporteert geen vrijgezel te zijn en samen te leven. Meer dan de helft van de refs heeft kinderen.

Een arbiter leidt gemiddeld zes à zeven wedstrijden per maand en wijdt maandelijks meer dan 26 uur aan zijn functie. Meer dan één op drie refs geeft aan al gedacht te hebben aan stoppen, vooral de leeftijdscategorie 18-35 jaar is hier het meest vatbaar voor. Drie zaken zitten de scheidsrechters dwars: gebrek aan erkenning, agressie op en naast het veld en de beperkte vergoeding.

Aangezien 87,8 procent van de scheidsrechters een verleden als speler heeft, is een belangrijke motivatie om scheidsrechter te worden het actief blijven in het voetbalmilieu, naast de aantrekkelijkheid van de functie. Belangrijke stimuli om ref te blijven zijn onder meer het onderhouden van een goede fysieke conditie en de persoonlijke uitdaging bij elke wedstrijd. Van de 5.900 scheidsrechters in België beantwoordden 1.464 refs de vragenlijst. Dat komt neer op een responspercentage van 24,8 procent.

