Studie bewijst het: Engelse jeugdopleiding kerkhof voor Belgische talenten Stijn Joris

06 februari 2019

06u51

Bron: Eigen berichtgeving/Universiteit Antwerpen 0 Voetbal Als tiener naar een Engelse topclub? Niet meteen een goed idee. Dat toont een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen in samenwerking met makelaarskantoor Stirr Associates aan. Talentvolle Belgische jongeren stoten in Engeland zelden of niet door.

De Engelse topclubs liggen vaak op de loer voor jonge Belgische talentjes die voor een povere opleidingsvergoeding voor het rapen liggen. Dat berekende risico nemen Chelsea, Liverpool of Manchester City graag. Als er op tien van die koopjes eentje het écht maakt, rendeert die politiek al. Alleen varen de spelertjes er niet altijd wel bij. Matteo Balliauw is één van de onderzoekers van UAntwerpen die meewerkte aan de studie. Tussen 2005 en 2018 hielden zij de ontwikkelingen van 83 jonge Belgische voetballers in de gaten op basis van het land waarin ze actief waren. Van Alderweireld tot Witsel, maar ook Boonen en Musonda. “Als jonge gast naar Engeland trekken om je voetbalcarrière verder uit te bouwen, kan slechte gevolgen hebben”, legt Balliauw uit. “De discussie is niet nieuw, maar we hebben nu zwart op wit aangetoond dat het klopt. Niet alleen naar marktwaarde en loon toe, maar ook qua sportieve prestaties en ontwikkeling. Het missen van familie en vrienden en een gebrek aan ervaring en maturiteit kan echt wel nefast zijn voor een jonge voetballer. Zeker in een moeilijke en concurrentiële omgeving. De cijfers die we via het Nederlandse bedrijf SciSports verkregen, tonen echt wel aan dat je je carrière op het spel zet als je te vroeg die stap zet. Je hebt speelminuten nodig in het eerste elftal en in Engeland is de kans dat die er effectief komen, gevoelig kleiner.

