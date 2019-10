Studie bevestigt: BeNeLeague financieel en sportief manier om kloof met toplanden te dichten NVK

25 oktober 2019

16u55 12 Voetbal De Nederlandse en Belgische voetbalbond gaan verder onderzoek doen naar het opstarten van de BeNeLeague, een gezamenlijke competitie met Belgische en Nederlandse clubs. Dat bevestigde de KNVB zelf.

Net voor de zomer van 2019 zijn de G5 uit België (AA Gent, Club Brugge, KRC Genk, RSC Anderlecht en Standard Luik) en zes clubs uit Nederland (Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar, FC Utrecht, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven en Vitesse) rond de tafel gaan zitten om het idee van een grensoverschrijdende competitie, de zogenaamde ‘BeNeLiga’, onder de loep te nemen. Op die manier zou de kloof met de grootste vijf Europese competities verkleind kunnen worden.

Tweede fase haalbaarheidsonderzoek voor BeNeLiga wordt gestart: https://t.co/GFbgYmr84d. KNVB(@ KNVB) link

“De betrokken clubs besloten om in een eerste fase een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de theoretische meerwaarde van een BeNeLiga”, zo luidt het persbericht van de KNVB. “Deze studie wordt vanuit het bredere voetbalbelang mee gefaciliteerd door de nationale bonden (KNVB en KBVB). Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd door Deloitte. De resultaten van de eerste fase bevestigen dat de nieuwe BeNeLiga potentieel significant waardeverhogend is.”

“Op basis van de huidige bevindingen besloten de initiatiefnemers dat er voldoende grond is om over te gaan tot een tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek. Daarbij wordt onder andere gefocust op het competitieformaat van de BeNeLiga, de effecten ervan op de verschillende competities, alsook een impactanalyse per club.”