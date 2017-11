Strupar, Spehar en Karacic wonen pakkende uitvaart Josip Weber bij: “Dit is een trieste dag”

Bron: Eigen berichtgeving 124 Danijel Soldo / CROPIX Weber overleed eerder deze week op 52-jarige leeftijd na een moedige strijd tegen prostaatkanker. Voetbal Vrienden en familie hebben vandaag afscheid genomen van Josip Weber. Wij vlogen naar Kroatië en waren getuige van de pakkende uitvaart van de ex-Rode Duivel, die deze week op 52-jarige leeftijd overleed. Weber was een begenadigde doelpuntenmaker en een prachtig mens: “Hij had de gave om de mensen gelukkig te maken”, klonk in koor.

Slavonski Brod, provincieplaats nabij de Bosnische grens, 200 km ten oosten van Zagreb. De grauwheid van de industriestad en het grijze decor aan de Sava-rivier staan in schril contract met het karakter van de lokale volksheld Josip Weber, de reden van ons bezoek aan de belangrijke verbindingsplaats tussen Zagreb, Belgrado en Sarajevo. De immer vrolijke en door iedereen geliefde ex-voetballer van Cercle Brugge en Anderlecht werd er vandaag begraven. Veel te vroeg.

We volgen in het zog van een delegatie van Cercle Brugge, die voor de weinig plezante gelegenheid is afgereisd naar de geboortestad van Weber. Onder hen huidig bestuurder Filips Dhondt, ex-kinesist van groen-zwart en vriend van Weber Geert Leys en gewezen bestuurder Franky Carlier, destijds de ontdekker van Weber en vandaag nog steeds dichte vriend van de familie. Ook ex-ploeggenoot Bert Lamaire tekent present. Lino Verbeke, consul van de Kroatische ambassade in België, begeleidt het gezelschap: hij ontfermde zich net als over ex-Clubspelers Stanic en Spehar en andere Kroaten die de weg naar België vonden ook dag in dag uit over Weber.

Danijel Soldo / CROPIX Er was heel wat volk afgezakt naar de begraafplaats in Slavonski Brod.

Het verdriet is groot, wanneer de Bruggelingen de familie van Weber op het centrale plein van de stad ontmoeten. Josips vrouw Irena valt hen beurtelings in de armen. Het gezelschap begeeft zich naar een eerste rouwmoment in intieme kring, waar ook afgevaardigden van de Kroatische voetbalbond en Hajduk Split niets dan lieve woorden spreken over hun ex-aanvaller. Ook aanwezig: Legende Davor Suker, Robert Spehar, ex-ploeggenoot bij Cercle Branko Karacic en voormalig Genk-aanvaller Branko Strupar: “Ik ben speciaal afgereisd om het respect te tonen dat Josip verdient”, aldus Strupar. "Zijn carrière was misschien groter dan die van mij. Hij was een topspeler, maar belangrijker nog was hij een topgast. Toen ik hoorde dat hij gestorven was, was ik in shock. 52 jaar… De laatste jaren was ons contact nauwer. Nu eens ging het goed met hem, dan weer slecht. Vandaag is een verschrikkelijke dag.” Tijdens het eerste rouwmoment neemt ook Filips Dhondt het woord: “We zijn Josip dankbaar voor al zijn doelpunten en wat hij voor Cercle betekend heeft. Ook naast het veld: Josip had de gave om de mensen rond zich gelukkig te maken.” Branko Karacic, die jarenlang naast Weber leefde, krijgt zijn gevoelens moeilijk onder woorden: “Vier jaar samen gespeeld, acht jaar samen geleefd. Wat kan ik zeggen? Onze families hebben dagen, maanden en jaren met elkaar doorgebracht. Ik heb hem veel laten scoren, maar nu kan ik niets doen. Zelfs tijdens de laatste moeilijke periode heeft Josip zijn glimlach zelden verloren. Hij maakte iedereen gelukkig, dat zal ik blijven onthouden.”

Danijel Soldo / CROPIX Ook enkele jeugdspelers van NK Marsonia, de club die naast Weber ook Mario Mandzukic en Ivica Olic voortbracht, woonden de uitvaartplechtigheid bij. In de achtergrond herkent u ook Branko Strupar, onder meer ex-KRC Genk, en Branko Karacic, die nog voor Cercle Brugge en AA Gent speelde.

Danijel Soldo / CROPIX Davor Suker, WK-topschutter van 1998 en huidig voorzitter van de Kroatische voetbalbond, nam plaats op de eerste rij.

Aangekomen op de begraafplaats wandelen honderden mensen enkele uren later schoorvoetend naar de plaats van afspraak. Vrouwlief Irena is trots en verdrietig tegelijk, zoon Marko en dochter Josipa zoeken troost bij elkaar. Shirts van Anderlecht en Cercle Brugge bedekken de kist, droevige Slavische muziek vult de rouwplaats. Zakdoeken worden uit handtassen gegrist, stoere mannen laten hun tranen de vrije loop. Jeugdspelers van NK Marsonia, de club die naast Weber ook Mario Mandzukic en Ivica Olic voortbracht, leggen bloemen neer. De gemeenschap van Slavenski Brad rouwt. Anders dan superster Mario Mandzukic dook Josip na zijn carrière nooit op in reclamecommercials. Nooit zag je hem op de Kroatische televisiezenders als analist. Weber was geen posterboy, veeleer een knuffelheld. Liever bracht hij in alle rust tijd door met zijn vrouw Irena, zijn familie en vrienden - zij die vandaag rouwen om zijn vroege vertrek. Een nationale held is hij niet, wél dompelt zijn heengaan gans Slavonski Brod in diepe rouw: “Toen ik in Brugge arriveerde, heeft hij me van de eerste dag opgevangen”, aldus Robert Spehar. “Hij was een grote speler en persoonlijkheid. Vandaag is een heel trieste dag, maar ‘life goes on’. Ik zal Josip herinneren als een fantastische mens. Kijk eens rond je… Zoveel mensen. Dit zegt alles. Mocht de begrafenis in Brugge hebben plaatsgevonden, waren er wellicht evenveel of zelfs meer mensen aanwezig geweest."

Weber liet uiteindelijk het leven op 52-jarige leeftijd.

Danijel Soldo / CROPIX De familie van Weber nam afscheid van 'Joske'. Zijn vrouw Irina houdt twee rode rozen vast, zijn zoon Marko een truitje van Anderlecht en dochter Josipa ééntje van Cercle Brugge.

Danijel Soldo / CROPIX Op Webers kist werden truitjes van Cercle Brugge en Anderlecht gelegd.