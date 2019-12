Streep door de rekening voor Oranje: Depay scheurt kruisband in de knie en mist wellicht het EK DMM/MXG

15 december 2019

22u12

Bron: AD 2 Voetbal De ergste vrees van Lyon en Nederland is waarheid geworden. Memphis Depay liep gisteren in de wedstrijd tegen Stade Rennes een zware knieblessure op. Volgens de eerste berichten is er sprake van een kruisbandletsel.

Memphis Depay voetbalt de rest van dit seizoen niet meer voor zijn club, zo bevestigde Olympique Lyon gisterenavond. Daarmee lijkt het ook uitgesloten dat de aanvaller met Oranje aan het EK kan deelnemen. Lyon meldt dat Depay gisteren in de competitiewedstrijd tegen Stade Rennes (0-1 verlies) de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft afgescheurd. Dat gebeurde al na 22 minuten, waarna Depay nog wel de eerste helft volmaakte.

Kort na de wedstrijd meldden Franse media al dat de medische staf van Lyon bang is voor een zeer zware kwetsuur. Dat werd later bevestigd door technisch directeur Juninho van de Franse club. “We denken dat de blessure van Memphis behoorlijk zwaar is, en dat die hem voor de rest van het seizoen aan de kant houdt.”

EK lijkt uitgesloten

Nu het inderdaad om een afgescheurde kruisband blijkt te gaan, lijkt het onmogelijk dat Memphis het EK haalt. Wordt hij geopereerd, dan vergt dat zes tot negen maanden herstel. In het uitzonderlijke geval dat chirurgisch ingrijpen niet nodig is, kan de speler binnen drie tot vier maanden weer voetballen. Maar afgaande op de informatie uit Lyon lijkt zo’n scenario voor Depay niet aan de orde. Oranje begint over zes maanden aan het EK, op 14 juni.

In de eerste plaats is de blessure een persoonlijk drama voor Depay zelf. Met 25 jaar is hij in de kracht van zijn voetballeven. Zijn wegvallen is verder een sportieve dreun voor het Nederlands elftal. Sinds bondscoach Ronald Koeman Depay bij zijn aantreden in maart 2018 centrumspits maakte, was hij bijna elke interland goed voor goals en/of assists. En zijn samenwerking met Georginio Wijnaldum als nummer 10 is de kurk waar Nederland in aanvallend opzicht op drijft. In 2019 leidde hun samenwerking tot waanzinnige data. Bij liefst 21 van de 25 Nederlandse goals in dit kalenderjaar waren Wijnaldum en Depay de maker en/of de aangever (exclusief twee eigen goals).

Mogelijk krijgt Koeman vandaag ook nog slecht nieuws van een andere aanvaller, PSV’er Donyell Malen. Die viel gisteren tegen Feyenoord-PSV (3-1) ook uit met een knieblessure. De ernst wordt vandaag duidelijk, als Malen een mri-scan laat maken.