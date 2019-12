Streep door de rekening voor Oranje: Depay mist door kruisbandblessure wellicht het EK DMM

15 december 2019

22u12

Bron: AD 0 Voetbal De ergste vrees van Lyon en Nederland is waarheid geworden. Memphis Depay liep vandaag een zware knieblessure op. Volgens de eerste berichten is er sprake van een kruisbandletsel.

Memphis werd in het competitieduel met Stade Rennes (0-1 nederlaag) aan de rust gewisseld met een kwetsuur aan de knie. Franse media meldden na de wedstrijd al dat de medische staf van Lyon bang was dat het een zeer zware blessure is. De kruisbandblessure werd wat later ook bevestigd.

“Lyon onderzoekt de zware blessure van Memphis Depay en Jeff Reine-Adélaïde, die de kruisband van respectievelijk de linker- en de rechterknie hebben gescheurd. De operatiedatum wordt nog bepaald, maar zij zullen zes maanden lang niet inzetbaar zijn”, meldde de Franse club. ‘Wij bieden onze volledige steun aan, in deze voor hen moeilijke tijd.”

Een persoonlijk drama voor Memphis, voor Lyon en het Nederlands elftal. Niet alleen het seizoen, maar ook het EK lijkt nu voor Depay op de helling te staan. Oranje begint over exact zes maanden aan het toernooi.