Straffer dan Mbappé, Curry en Biles: Eden Hazard elfde commercieel interessantste sporter ter wereld

30 september 2020

09u11

Een verrassende elfde plaats voor ene Eden Hazard. SportPro, gespecialiseerd magazine voor sportbusiness en -communicatie, heeft zijn jaarlijkse top 50 van ‘most marketable athletes’ gepubliceerd. Mannen en vrouwen. Met een speciale tool, ontwikkeld door het gerenommeerde onderzoeksbureau Nielsen, screenden ze een jaar lang de Instagramaccount van 6.000 sporters. Het verkoopplatform onder de sociale media. Ze onderzochten relevantie, bereik, rendement, groei en betrokkenheid van volgers.

Niet de posts van wandelende sandwichman Cristiano Ronaldo, maar de campagnes van Lionel Messi bleken het efficiëntst. NBA-ster LeBron James vervolledigt het podium. De Canadese tennisster Bianca Andreescu (ATP7) is de eerste vrouw op de lijst. Haar zege in de US Open bij haar debuut zorgde voor een forse boost.

De top 50 is geen exacte wetenschap, noch een waardemeter voor hun commerciële verdiensten of de markt die ze vertegenwoordigen. Hazard werd geholpen door zijn miljoenentransfer naar Real. Achter de Duivel zit geen marketingmachine of uitgekiende strategie zoals bij andere sporters - geen “une usine à gaz”, zoals hij het zelf graag omschrijft, geen gasfabriek. Hij geeft geen inkijk in zijn privéleven en probeert zo natuurlijk mogelijk over te komen. Op commercieel vlak is hij nog altijd Belgiës grootste exportproduct. Nu weer presteren om relevant te blijven.

TOP 20 ‘MOST MARKETABLE ATHLETES’

1. Lionel Messi (Arg) voetbal

2. Cristiano Ronaldo (Por) voetbal

3. LeBron James (VSt) basketbal

4. Virat Kohli (Ind) cricket

5. Bianca Aandreescu (Can) tennis

6. Neymar Jr (Bra) voetbal

7. Khabib Nurmagomedov (Rus) MMA

8. Rohit Sharma (Ind) cricket

9. Mo Salah (Egy) voetbal

10. Paulo Dybala (Arg) voetbal

11. Eden Hazard (Bel) voetbal

12. Ryan Garcia (VSt) boksen

13. Stephen Curry (VSt) basketbal

14. Simone Biles (VSt) turnen

15. Kylian Mbappé (Fra) voetbal

16. Erling Braut Haaland (Noo) voetbal

17. Alex Morgen (VSt) voetbal

18. Coco Gauff (VSt) tennis

19. Paul Pogba (Fra) voetbal

20. Robert Lewandowski (Pol) voetbal