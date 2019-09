Straat die naar hem vernoemd is en een “onvergetelijke avond”: dit was het afscheid van Vincent Kompany bij Man City Redactie

11 september 2019

23u01 1 Vincent Kompany Een memorabele dag voor Vincent Kompany (33). ‘Vince The Prince’ nam afscheid van Manchester City in stijl. De club vernoemde een straat op het oefencomplex naar de Rode Duivel en er zijn plannen voor een standbeeld aan het Etihad Stadium. Een zichtbaar genietende Kompany volgde zijn afscheidswedstrijd - een 2-2-gelijkspel - aan de zijde van Pep Guardiola in de dug-out.

Het was als een teambuilding voor RSC Anderlecht. Paars-wit was al sinds gisteren in Manchester en trainde vandaag op het oefencomplex van Man City. Maar alle aandacht ging natuurlijk naar Vincent Kompany. ‘s Ochtends bracht hij een bezoek aan de jeugdacademie, daarna ging het naar de ‘press room’ voor een uitgebreide persconferentie.

Zijn persbabbel in vogelvlucht: “Nu ik terugkeer, besef ik pas hoe groot Manchester City is. De Champions League winnen is een kwestie van tijd voor deze club”, vertelde Kompany. “Het is best ironisch dat ik geblesseerd ben voor mijn eigen afscheidswedstrijd”, grijnsde hij. “Hoe lang ik nog blijf voetballen? Voorlopig heb ik tussen die jonge gasten nog elke dag plezier. Het EK van volgend jaar moet zeker lukken, het WK is een vraagteken.” Lees HIER een uitgebreid verslag van zijn persconferentie.

Standbeeld aan Etihad Stadium

Meteen daarna ging het naar het trainingscomplex van City, waar Kompany een straat naar zich vernoemd kreeg: de ‘Vincent Kompany Crescent’. “Als erkenning voor wat hij voor deze club betekend heeft”, klonk het bij het bestuur van de club. Ook werd bekendgemaakt dat er plannen zijn om Kompany te eren met een standbeeld aan het Etihad Stadium. “Het is een eer om op deze manier erkend te worden”, glimlachte Kompany.

Het hoogtepunt van de dag moest de afscheidswedstrijd worden. Een geblesseerde Kompany sprak een volgepakt Etihad toe voor de aftrap, met aan zijn zijde zijn drie kinderen. “Bedankt om hier zo talrijk te zijn. We dragen hier allemaal bij aan het goede doel.” De opbrengst gaat naar Tackle4MCR, een organisatie die daklozen ondersteunt.

Kompany nam tijdens zijn afscheidsmatch plaats in de dug-out naast Pep Guardiola, aan de overzijde zat Thierry Henry - net als Kompany geblesseerd aan de hamstrings - naast Roberto Martínez. Zo’n 50.000 supporters zagen Petrov de score openen voor de City Legends. Via Keane en Van Persie kwamen de Premier League all stars op een 1-2 voorsprong. Danjani zette in de slotminuut de 2-2-eindstand op het bord. Ook voor enkele Anderlecht-spelers was het een avond om in te kaderen. Elias Cobbaut, Kenny Saief, Hotman El Kababri, Derrick Luckassen en Michel Vlap mochten invallen. Ook François Kompany - broer van - maakte minuten in het shirt van City.

Na het laatste fluitsignaal eindigde Kompany met een speech. “Het was een privilege om deze spelers op het veld te zien staan. Dit was een onvergetelijke avond voor mij.” Kompany maakte nog een ereronde en kreeg een staande ovatie. Wat een afscheid.

