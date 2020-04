Stopt Ibrahimovic in volle coronacrisis met voetballen? “Hij hangt z'n schoenen liever aan de haak dan mee te gaan in bocht van Milan-bestuur” DMM

01 april 2020

10u26

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Voetbal Zit het einde eraan te komen voor Zlatan Ibrahimovic? De 38-jarige Zweed twijfelt volgens La Gazzetta dello Sport aan zijn toekomst bij AC Milan en aan zijn toekomst als voetballer tout court.

Het coronavirus grijpt in alle hevigheid om zich heen in Italië. Milaan is één van de zwaarst getroffen steden en dus koos Zlatan Ibrahimovic eieren voor zijn geld door naar thuisland Zweden - dat zijn grenzen overigens nog niet heeft afgesloten - af te reizen. De voetballer zit er in de buurt van Malmö uiteraard wel in quarantaine en daar heeft hij klaarblijkelijk de tijd gevonden om over zijn toekomst na te denken.

Volgens La Gazzetta dello Sport is de kans dat we Ibrahimovic nog in een rood-zwart truitje van AC Milan terugzien bijzonder klein. Zelfs het idee om te stoppen met voetballen zou door het hoofd van het Zweedse voetbalicoon spoken. “Mensen die dicht bij Ibra staan, melden dat hij teleurgesteld is met de bocht die het bestuur van Milan recentelijk heeft genomen”, klinkt het.

Midden januari werd Ibrahimovic met veel bombarie binnengehaald door de Italiaanse club. Sportief directeur en ex-speler Zvonimir Boban en icoon Paolo Maldini waren wat trots dat Ibrahimovic voor zijn terugkeer naar Europa voor een tweede passage bij AC Milan had gekozen. De Zweed speelde na zijn vertrek bij Manchester United twee jaar in de Verenigde Staten. Bedoeling was om het zwalpende Milan een nieuw elan te geven.

De Zweed kreeg een contract tot aan het eind van het seizoen, maar Maldini en Boban hadden het plan opgevat om een ploeg te bouwen met de 38-jarige Ibrahimovic als speerpunt. Na drie maanden is dat plan intussen alweer veranderd. Ibrahimovic scoorde 3 keer in 8 wedstrijden, al lukte het Milan niet om veel verder te stijgen dan de 7de plaats in de voorlopig opgeschorte Serie A.

En dus werd Boban na openlijke kritiek op de gang van zaken in de hogere kamers van het San Siro-stadion aan de kant gezet door het clubbestuur. CEO Ivan Gazidis - de man die tussen 2008 en 2018 tien jaar de leiding had bij Arsenal - koos ervoor om de Kroaat uit zijn functie te ontheffen. Gazidis zou een nieuwe koers willen varen en ook Maldini zou weleens kunnen vliegen.

Al die maatregelen zouden volgens La Gazzetta in niet zo’n goeie aarde gevallen zijn bij Ibrahimovic. De Zweed heeft voor het eind van het seizoen nog een gesprek met Gazidis. Al lijkt het nu al zeker dat hij zich niet zal verzoenen met de nieuwe koers van de Milan-CEO. “Veel liever hangt Zlatan zijn schoenen aan de haak”, aldus La Gazzetta dello Sport.

Naar verluidt denkt Zlatan aan een nieuwe carrière als makelaar in samenwerking met Mino Raiola. De Italiaanse Nederlander heeft spelers als Paul Pogba, Erling Haaland en Marco Verrati in de portefeuille en begeleidt Ibrahimovic sinds zijn periode bij Ajax. De twee kunnen het goed vinden met elkaar en zouden dus ook na de spelerscarrière van ‘Ibra’ willen blijven samenwerken... Wordt ongetwijfeld vervolgd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.