Steven Van Gucht, voorzitter van Celeval: “Als het van de virologen afhangt, komt er geen uitzondering voor Antwerps profvoetbal” SVL/JBE

04 augustus 2020

19u15 26

Voetbal Mogen de Antwerpse profclubs straks in eigen provincie aan het voetbalseizoen beginnen? Expertengroep Celeval zat er vandaag over samen. Een advies is er nog niet, maar als het van de virologen afhangt, dan komt er geen uitzondering voor het profvoetbal. Dat zegt Steven Van Gucht, voorzitter van Celeval, in een reactie aan VTM Nieuws.

Sinds vorige week geldt in de provincie Antwerpen een verbod voor voetballers ouder dan 18 jaar om wedstrijden te spelen. De drie Antwerpse profclubs - Antwerp, Beerschot en KV Mechelen - moeten dus hopen op een uitzonderingsmaatregel om hun thuisduels in augustus in eigen stadion te mogen afwerken.

Het advies daarrond aan provinciegouverneur Cathy Berx wordt uitgesproken door expertengroep Celeval. Een groep specialisten met onder meer Marc Van Ranst en Steven Van Gucht zat vanmiddag samen. Een advies is er voorlopig nog niet. Al zegt Steven Van Gucht wel dat als het van de virologen afhangt, er geen uitzondering komt.

“Contactsporten houden een verhoogd risico in voor de verspreiding van het virus. Die werden verboden in de provincie Antwerpen en dat was een wijze beslissing. Wij beschouwen voetbal als een contactsport", zegt Van Gucht. “Het is niet aan Celeval om een uitzondering te creëren voor het voetbal, dat is een politieke beslissing.”

“Wij kunnen ons daar dus niet over uitspreken. Als men een uitzondering wil creëren, moet de politiek bekijken onder welke voorwaarden dat mogelijk is. Maar het blijft een uitzondering op een regel die eerder werd geïnstalleerd. Er zijn ook andere contactsporten die niet kunnen doorgaan en dat zou een gevoel van onrechtvaardigheid creëren.”

Het ziet er dus steeds meer naar uit dat de Pro League op zoek moet naar oplossingen. Worden de matchen georganiseerd op neutraal terrein? Of zullen Antwerp, Beerschot en KV Mechelen hun thuisduels van de maand augustus (in totaal zijn dat er vijf) spelen in december en januari? Die laatste optie is de meest waarschijnlijke. De kalender van de Jupiler Pro League staat hevig onder druk.

