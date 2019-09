Sterke man Louis De Vries fileert competitiestart en zomermercato Sporting Lokeren: “Vader Mbayo vond ons voorstel minderwaardig” Michaël Vergauwen

04 september 2019

11u00 0 Sporting Lokeren Niet alleen in 1A, ook in 1B zit de zomermercato erop. Wij legden ons oor te luisteren bij degradant Sporting Lokeren, dat zijn start in 1B compleet miste. Nieuwe sterke man Louis De Vries geeft tekst en uitleg bij de competitiestart en de Lokerse zomertransfers, in het bijzonder over de transfer van het jonge talent Dylan Mbayo, die onverwacht naar AA Gent trok. Een transfer die duidelijk heel wat stof deed opwaaien. Een monoloog.

DE VRIES: “Ik wil graag wat duidelijkheid scheppen in bepaalde dossiers. Allereerst hadden wij, puur over het sportieve, beter verwacht. En zijn we ontgoocheld in de resultaten. Maar we zijn niet teleurgesteld in de huidige stand van zaken. We hebben een degelijke ploeg, een goede kern, en hebben min of meer een organisatie neergezet. Ik wil iedereen uitdagen om dat te betwisten, of te zeggen dat het momenteel bij ons minder is dan voorheen. Ik meen echt dat we zowel op als naast het veld een sterke ploeg hebben samengesteld, maar ik denk dat we beter voor de dag moeten komen.”

“We moeten veel beter kunnen qua resultaten dan wat tot nog toe gebeurd is. (benadrukt) En dat zal de komende weken moéten gebeuren ook. Er zijn een aantal redenen dat het nog niet liep zoals verwacht. Wat pech, wat sportieve tegenvallers, onverwachte blessures, wat aanpassings- en persoonlijke problemen. Dat komt allemaal samen, maar zal zich op termijn wel uitvlakken. We hebben nog wat tijd nodig. Zestien spelers haalden we, waarvan 15 voor de A-kern. Dat is heel wat, maar ik denk dat het 16 degelijke voetballers zijn die, als we vergelijken met wat hier de voorbije twee jaar rondliep, allemaal hun voetje naast mogen zetten om het eufemistisch uit te drukken.”

Ruzies

“Anderzijds zijn we er ook al in geslaagd om acht spelers buiten te krijgen, op een gezonde manier. En dat is veel. Dat betekent voor ons vooral een grote besparing op het spelersbudget, want dat was hoog. Begrijpelijk, want men heeft vorig jaar moeite gedaan - dat zou elke club doen -om nog wat aankopen te doen. En dat is op dat moment altijd duurder dan je zou willen. Maar het behoud is niet gelukt, en daar moeten wij nu de consequenties van dragen. De mooiste oplossing is dan om er vanaf te proberen geraken, en dat is voor het grootste gedeelte gelukt. Uiteraard lopen hier nog jongens rond die we liever kwijt waren gespeeld. Niet omdat het slechte mensen zijn, maar omdat het spelers zijn die hier geen plaats meer hebben en gewoon ook te duur zijn.”

“Maar de transferperiode is nog niet overal voorbij, er is ook nog een winterperiode. De boodschap naar die mensen dat we geen beroep zullen doen op hen, wordt duidelijker, waardoor zij misschien ook wat meer zin zullen hebben om het huis te verlaten. Maar, nogmaals, dat zorgt niet voor paniek, ruzies of stress. Over het algemeen beschouwd zijn we tevreden met wat er is binnengekomen en uit is gegaan. We zijn ons ervan bewust dat we potentieel in huis hebben en gewoon wat tijd nodig hebben om dat in elkaar te laten vloeien, om de juiste typeploeg te vinden en we hopen dat we van tegenslagen gespaard blijven, zodat we op een rustige manier verder kunnen bouwen.”

Mbayo

“We hebben afscheid genomen van twee jonge Lokeren-producten. Ortwin De Wolf naar Eupen en Dylan Mbayo naar AA Gent. Over dat laatste wil ik toch even de juiste toedracht toelichten. Wij liegen niet, hebben geen reden om de waarheid niet te vertellen. Ik wil dat toch even benadrukken, omdat er anders verhalen verteld worden en geruchten verspreid worden.

De situatie is als volgt: begin juli hebben wij contact gezocht met papa Marcel Mbayo (ex-profvoetballer bij Lokeren, red). Hij was echter op reis, op vakantie in Congo, voor bijna een maand. Ondertussen deed hij echter ook andere reisjes, uitsluitend om zijn zoon te gaan aanbieden aan buitenlandse clubs. Daar hebben we foto’s, papieren en video’s van. Hij is dus met zijn zoon de boer op gegaan terwijl die bij ons nog een contract had. En terwijl wij van plan waren, te goeder trouw, om hem een nieuwe aanbieding te doen. Maar die kans hebben we toen niet gekregen. Dylan is ondertussen beginnen meedoen, hij deed dat goed, er kwam meer en meer belangstelling. Een kleine tiental agenten heeft mij gecontacteerd terwijl papa Mbayo weg was. Allemaal beweerden ze dat ze een club hadden én dat ze een akkoord hadden met de vader dat ze hen mochten vertegenwoordigen. Geen enkele heeft echter een mandaat kunnen laten zien…”

Body language

“Die grote belangstelling in Dylan was niet gezond -die speler lag onder contract bij ons- maar dat is nu eenmaal de huidige voetbalwereld. Contracten tellen niet meer en geld is heel belangrijk. We hebben die interesse doelbewust een beetje kunnen afhouden, want we wilden absoluut met vader Mbayo aan tafel zitten. Dat is uiteindelijk ook gebeurd begin augustus. Toen hebben wij hem gevraagd of hij een nieuw contract wou bespreken voor Dylan. Wij waren van mening dat Dylan, op 17 jaar, best nog een jaartje hier zou spelen. Dat bevestigde de vader ook, ‘ja ja, ik wil dat hij in Lokeren blijft’, maar ondertussen was hij wel gaan shoppen met zijn zoon. Wij hebben hem toen een voorstel gedaan. Een zeer eerbaar, waardevol voorstel. Een toekomstgericht, progressief contract voor drie jaar met een serieus maandsalaris, met premies ingebouwd, met opstapclausules voorzien, ook rekening houdend met het feit dat hij nog schoolplichtig was en faciliteiten voor moesten inbouwen, wat blijkbaar ook voor vader, dixit hemzelf, belangrijk was. Vader Mbayo heeft ons voorstel aanhoord, en heeft daar eigenlijk… niet op gereageerd. Hij zei: ‘ik laat u iets weten’, maar zijn body language was heel duidelijk: hij vond ons voorstel maar minderwaardig. Toen we hem vroegen of hij het een leuk voorstel vond, zei hij: ‘Tja, Van Damme heeft toch wel wat anders’. Toen hebben wij gezegd, ja, Van Damme heeft inderdaad een beter contract, maar die heeft ook een andere cv en die speelt ook een andere rol hier. Dus het was duidelijk dat wat wij te bieden hadden minderwaardig was voor hem. Maar hij ging ons antwoorden.”

Henrotay

“Hij heeft ons nooit geantwoord. Het enige wat wij sinds die ontmoeting, op 4 augustus, gehoord hadden, is dat er heel wat clubs over Dylan Mbayo praatten. Van al die agenten is er dan één, die ik al jaren ken, (Roger Henrotay, red) die beweerde dat hij iedere dag met vader Mbayo contact had, en die een concrete club, een voorstel had. Dat bleek AA Gent te zijn. Wij hebben dat nog een beetje laten aanmodderen omdat we hoopten dat er nog met de familie Mbayo te praten zou zijn, maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk ben ik vorig weekend, nadat ik vrijdag een soort van voorstel had gekregen voor een eventuele transfer, gaan praten in Gent met meneer Louwagie. Het was heel duidelijk dat zij al lang -en dat is geen verwijt, dat is nu eenmaal de huidige voetbalwereld- hadden gepraat over condities en toestanden en dat vader Mbayo daar per se naartoe wou.”

“We hebben toen als een goede huisvader geprobeerd onze club zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en te zorgen dat we daar een leuke deal uit konden slaan. We zijn tot een mondeling akkoord gekomen en waren daar tevreden over. In die afspraak was namelijk ook een percentage inbegrepen bij een eventuele toekomstige transfer (tussen 25 en 30 procent, red). Dus als Dylan zich ontplooit tot een topper en zij gaan hem voor veel geld verkopen, dan heeft onze club er ook nog altijd iets aan. Gisterochtend is Dylan uiteindelijk met zijn vader naar Gent gegaan, met Henrotay erbij, die dat heel correct heeft gespeeld en gemandateerd was. Het heeft dan tot ’s avonds geduurd -toen wij dachten dat er al lang een akkoord was en wij ook al contracten met Gent hadden uitgewisseld- voor Marcel Mbayo eindelijk z’n fiat heeft gegeven. Want hij had ondertussen ook nog een persoonlijke raadgever. En toen brak mijn klomp wel een beetje, want dat bleek… Dimitri M’Buyu (ex-sportief directeur van Lokeren, vorige maand aan de kant gezet, red) te zijn. De jongen met het grote Lokeren-hart, die wij hier nog een aantal maanden hebben betaald omdat meneer Lambrecht hem had aangenomen. Die was de uiteindelijk raadgever van Mbayo. Ik vind dat nogal pikant. Het leek vorige week wel alsof ik de grote Lokeren-man had buitengegooid, terwijl er al wéken afspraken waren met Dimitri dat we hem niet gingen behouden in die functie. Nu bleek hij ook nog een andere rol vervuld te hebben. En dat vond ik nogal pijnlijk. Waarom het nog geduurd had tot ’s avonds voor de deal rond was? De eisen die vader Mbayo gesteld had waren nog hoger dan wat dat er overeengekomen was met Gent. Er is nog wat raad gevraagd aan M’Buyu en er zullen nog goede tips gegeven zijn zeker? Ik vond dat toch wel een beetje verrassend…”

“Maar wij moeten ermee leren leven dat als er jongens geweldige aanbiedingen krijgen en er zijn papa’s of familieleden die het goed menen en die van oordeel zijn dat het beter is om ergens anders naartoe te gaan, dat je dat dan tegenwoordig niet meer kan tegenhouden. Dan kunnen wij alleen maar proberen om dat zo verstandig mogelijk en zo gezond mogelijk op te lossen. Dat is nu gebeurd. Wij hebben -part of the deal- in ruil een andere speler genomen (Giorgi Beridze, red). Die jongen heeft ervaring, wij horen heel goede geluiden van hem en hij wou graag komen. Die transfer zorgde helemaal niet voor een minder hoge transfersom (1,3 miljoen met nog eventuele bonussen en een doorverkooppercentage, red). We hebben een gratis huur en we hebben een optie op Beridze. Als hij echt meevalt, kunnen we altijd praten.”

“Weet je, ik vind het jammer dat Dylan weg is. Wij wilden hem graag houden. Wij dachten dat het leuk en nuttig was geweest had hij zich hier nog een jaar kunnen ontwikkelen. Eventueel zelfs als deel van een transfer, dat hij door zijn nieuwe club alsnog een jaar bij ons zou blijven, via huur. Er waren ook clubs die dat effectief wilden doen, en oorspronkelijk hebben we dat ook aan Gent aangeboden, maar de voorzitter zei: als we hem pakken, willen we hem nu pakken. Dylan houden was ook de allereerste insteek met de papa, maar die is er vanaf gestapt. Heel dit verhaal was een ontgoochelende ervaring, maar ik wou toch even de juiste versie van het verhaal schetsen.”

B-kern

“Het is wat het is, we zitten hier nog met een aantal jongens die een zwaar contracten hebben. Ben-Harush. Benchaib. Lawal. Hupperts. Marzo. Hun vertrek is allemaal bespreekbaar. Dat zijn spelers waar wij nog op willen of moeten rekenen. Benchaib een verrassende naam? Wij vinden Amine een talentvolle jongen, maar we vragen ons af -en er is al met hem gepraat- of hij niet met zijn hoofd ergens anders zit. Het is een beetje dringend voor hem nu dat hij zijn kans grijpt. En wat betreft de B-kern… Reznicek vertrekt zo goed als zeker naar Teplice. De zaakwaarnemer van Tirpan -Mogi Bayat- zei dat hij nog bezig was voor hem. De agent van Ben-Harush heeft me gezegd dat de markt in Israël tot 17 september open is, en dat hij ermee bezig is. Die jongen moét niet weg, maar weegt op het budget. Ben-Harush is bij de beter betaalden in de kleedkamer. Tirpan? Ik hoorde dat hij met een Lokeren-shirt poseerde op Instagram. Tja, volgende week is het met een ander shirt zeker? Wij zijn mensen van goede wil en willen vooral dat het hier gezond blijft en dat er een leuke sfeer heerst. Wij gaan er vooral op toekijken nu dat er geen sfeerverpesters rondlopen.”

“We gaven Bob Straetman een nieuw contract. Het is een beetje jammer dat dit tussen de plooien is gevallen. Want we zijn hier blij mee. Ik hoorde zeer positieve kritieken en meningen uit de technische staf over die jongen. Bovendien gaven we hem zijn verbeterd contract toen hij in een dip zat, en zich net geblesseerd had. Bob is heel blij en fier en ook wij deden deze deal met ons volle verstand. Een jonge Belg, een eigen speler, die een nieuw contract tekent en de kans krijgt zich hier te ontplooien. Leuk toch? Het is in alle hectiek een beetje op het achterplan verzeild.”

“Wij willen onze kern met niemand van 1B wisselen. Nu is het zaak om er een ploeg van te maken. Het heeft tijd nodig. Of we niet meteen moeten mikken op die tweede periode na onze gemiste start? (fel) De eerste periode is nog niet voorbij hé? We mogen nog een paar keer tegen elke club spelen. Het is nog niet gedaan. Wij denken dat de kwaliteit er is om te presteren. Iedereen zal met ons rekening moeten houden. Er komt niemand zonder zorgen naar hier. Ook al hebben we maar 1 op 12 of 1 op 15 of whatever. Maar het moet nog overtuigender, absoluut.”

