Steppe en De Petter onder het mes bij STVV

07 september 2019

Operatie voor Steppe en De Petter

De rust en het aangepaste programma voor Kenny Steppe hebben geen soelaas gebracht voor zijn liesprobleem. De knoop is doorgehakt en de keeper zal onder het mes moeten. Daardoor is hij nog een paar maanden out. Dat betekent dat Daniel Schmidt sowieso eerste doelman blijft. Tibo Herbots neemt voortaan als tweede keeper op de bank plaats.

Nog slechter nieuws voor Steven De Petter. De ouderdomsdeken van STVV, waarop nog wordt gerekend, werd een paar maanden geleden geopereerd aan de enkel. Nu blijkt dat een nieuwe operatie zich opdringt. De Petter is meteen ook weer een paar maanden out. Het wordt nog extra vingers kruisen dat Teixeira niks overkomt, want centraal in de verdediging is de spoeling bijzonder dun.

STVV haalt met Takahisa Shiraishi (43) een ervaren coach/analist binnen. Hij zal in eerste instantie assistent worden van Nicky Hayen bij de beloften. Later zal hij mogelijk de vertrekkende Dieter Peeters vervangen als analist. Shiraishi was vorig seizoen bij Excelsior Rotterdam actief als assistent-trainer/analist. Hij is in het bezit van een UEFA A-licentie. Shiraishi werkte bij verschillende clubs, waaronder Barcelona. Recent nog was hij actief als performance analist voor zijn landgenoot en international Keisuke Honda. Zij werkten onder meer samen bij CF Pachuca and AC Milan. Takahisa ondersteunde Honda met zijn analyses, gebaseerd op wedstrijdstatistieken en vitaliteits- en fysieke data. (FKS)