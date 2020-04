Stelt UEFA einddatum voor competities uit tot uiterlijk 3 augustus en met Europese finales in zomermaanden? Redactie

01 april 2020

16u27 32 Voetbal De Europese voetbalbond UEFA voorziet meer tijd dan oorspronkelijk gepland (30 juni) om de Europese voetbalcompetities af te werken. Een van de pistes is dat er tot 3 augustus kan gevoetbald worden, zo blijkt na de videoconferentie van vanmiddag die werd gehouden tussen de UEFA en de 55 lidstaten. De oorspronkelijke deadline is dus uitgesteld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De UEFA heeft de kalender zo veel als mogelijk vrijgemaakt voor alle nationale competities. Resterende duels in de Champions League en Europa League zijn uitgesteld, net als interlands in de play-offs voor het EK en vele andere internationale wedstrijden. De finales van de twee grote Europese clubtoernooien worden deze zomer mogelijk nog wel afgewerkt.

De UEFA kan nog niet zeggen wat de nieuwe situatie betekent voor spelers die op 1 juli van club wisselen. De Europese bond houdt ook nog in het midden of de transfermarkt wordt opgeschoven. Dergelijke zaken komen aan de orde tijdens een vergadering die voor half april wordt uitgeschreven.

Financieel bloedbad vermeden?

De beslissing van de UEFA is goed nieuws voor de clubs, die nu meer kans hebben dat het seizoen alsnog kan worden beëindigd. Vooral de Big Five stuurde aan op het afwerken van het huidige seizoen, anders zouden de financiële gevolgen niet te overzien zijn. De Premier League kan het zwaarst worden getroffen. Als de Engelse competitie niet meer wordt hervat, dan missen clubs 1,1 tot 1,2 miljard euro. De Spaanse Liga verliest in zo’n geval tussen de 800 en 950 miljoen euro en voor de Duitse Bundesliga wordt het verlies tussen de 650 en 750 miljoen euro geschat. De Italiaanse Serie A zou tussen de 550 en 650 miljoen euro aan inkomsten mislopen, en voor de Franse competitie wordt het verlies geschat op een bedrag tussen de 300 en 400 miljoen euro, zo blijkt uit een studie van KPMG.

In België varen de clubs, gewapend met een verzekering in geval van overmacht, een andere koers. De profcompetities in ons land liggen sowieso nog tot 30 april stil, maar een meerderheid van de profclubs toonde zich nu al bereid om een punt achter het huidige seizoen te zetten, zo bleek eerder uit een open brief gericht aan de Pro League. Nu de UEFA definitief het licht op groen zet voor zomervoetbal, zal het Belgische standpunt wellicht toch nog moeten veranderen.

Geen interlands voor Rode Duivels en Red Flames in juni

Ook voor onze nationale teams heeft die beslissing dus gevolgen. Zo worden de interlands van de Rode Duivels en die van de Red Flames die gepland waren in juni uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Het gaat om de laatste kwalificatie-interlands voor EURO 2020, dat twee weken geleden verplaatst werd naar 2021, en WEURO 2021, het EK voor de vrouwen, dat allicht verhuist naar 2022. Maar ook alle geplande vriendschappelijke interlands in juni worden uitgesteld.

Dat betekent voor België dat de Rode Duivels, in principe, pas opnieuw in actie komen op 5 september in Denemarken in de Nations League. De Red Flames zien na de wedstrijd tegen Zwitserland op 14 april ook de match tegen Litouwen op 9 juni en de vriendschappelijke interland van 5 juni tegen Nederland verschoven worden naar een latere datum. Zij spelen in principe hun eerstvolgende interland in Leuven op 18 september tegen Roemenië in het kader van hun EK-kwalificatiecampagne voor het EK 2022.