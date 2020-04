Stanley Menzo kan weer training geven in China: “Nu zien we wat voor bevoorrechte mensen we als profs zijn” Yorick Groeneweg

26 april 2020

15u59

Voetbal Peking is voor hem rustiger dan ooit, maar Stanley Menzo is blij dat hij weer kan doen waarvoor hij in China is: voetbaltraining geven. Terug vrijheid na twee weken in quarantaine, al vindt de voormalige doelman en coach van Lierse het wel jammer dat hij niet bij zijn zoontje kan zijn.

Na een quarantaine van twee weken op een hotelkamer in Sjanghai, is Stanley Menzo (56) terug in Peking. In de Chinese hoofdstad is de oud-doelman al anderhalf jaar trainer van het belofteteam van Guoan. Daar druppelen al twee weken spelers binnen om weer te gaan trainen. Vanaf vandaag is zijn team eindelijk compleet.

“We gaan nu proberen intern wat wedstrijden te spelen”, zegt Menzo. Dat de oud-international doelen kan stellen, is een indicatie dat het leven in China weer op gang komt. Al is het anders dan ooit, merkt Menzo in de metropool. “Het is een stuk rustiger, ongelooflijk. Normaal doe ik er een uur over om naar de stad te gaan, nu twintig minuten. Iedereen draagt ook een mondkapje. Verder kan ik alles doen. Ik zit gewoon op mijn scooter, kan uit eten of wat gaan drinken. Het is alleen kleinschaliger.”

Het voetballen blijft ook nog beperkt tot trainen, maar dat betekent voor Menzo al heel wat. “Ik ben wel happy op dit moment, dat ik mijn werk kan doen. Ik sta graag op het veld met spelers. Ik denk dat iedereen dat heeft in het voetbal. Velen vragen zich af wanneer ze weer mogen. Nu missen we het en zien we wat voor bevoorrechte mensen we als profs zijn.”

Temperatuur meten

Terwijl België zich voorbereidt op een anderhalvemetersamenleving zijn uiteraard ook in de oorspronkelijke besmettingshaard China veel maatregelen. Waar de pandemie begon, meten ze nu overal waar je naar binnen gaat eerst de temperatuur op. Een app op de telefoon registreert bovendien alle bewegingen en contacten.

“In restaurants mag je niet met meer dan drie aan een tafel, maar op het veld is natuurlijk wel contact”, zegt Menzo. Dat lijkt vreemd, maar er worden voldoende maatregelen getroffen. “Mijn spelers zijn net twee weken in quarantaine geweest. Als het goed is, zijn ze allemaal schoon van het virus. Onze spelers wonen allemaal op het complex en ze komen verder niet in contact met mensen van buiten, waardoor ze niet besmet zouden kunnen raken.”

De maatregelen in China geven Menzo een veilig gevoel. Zelf houdt hij afstand en de trainer zat dus ook al in quarantaine. Twee weken kwam hij niet van zijn kamer. Eten werd voor de deur gezet. “Nu kunnen we ons gewoon op straat begeven.”

Het geeft de voormalige doelman van onder meer Lierse en Ajax een gevoel van vrijheid, al knaagt het ook dat hij negenduizend kilometer van zijn familie zit. “Het is niet fijn om ze achter te laten, dat heb ik altijd als ik naar China terugga. Nu is het wel wat erger. Mijn zoontje heeft vakantie. Normaal komt hij hierheen, dat kan nu niet. Het is jammer dat je niet zomaar heen en weer kunt reizen, maar gezond blijven is het belangrijkste. In Nederland, maar ook hier.”

Menzo verdedigde tussen 1994 en 1999 de kleuren van Lierse. Hij won er onder leiding van Eric Gerets de titel, en later ook nog de beker. Daarna keerde hij terug naar Ajax. In 2013 werd Menzo aangesteld als coach van Lierse. Na anderhalf seizoen werd hij aan de kant geschoven. Sinds vorig jaar is hij coach bij het Chinese Beijing Guoan B.