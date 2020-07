Stadions moeten niet leeg blijven van veiligheidsraad, sportcompetities gaan gewoon door: “Maar men kan lokaal altijd strenger gaan” Redactie

27 juli 2020

16u15 6 Voetbal Het aantal personen dat een indoorevenement mag bijwonen zal vanaf woensdag (29 juli) halveren tot 100. Voor outdoorevenementen, zoals sportwedstrijden, zakt het aantal van 400 naar 200. Dat heeft premier Sophie Wilmès gemeld op de Nationale Veiligheidsraad.

Minister-president Jan Jambon over de sport:



Zondag was er nog het advies van Vlaams minister van Sport Ben Weyts om alle sportevenementen opnieuw achter gesloten deuren te houden, maar die raad werd dus niet helemaal opgevolgd.

“Sportwedstrijden zijn evenementen en daarvoor hebben we het aantal mensen dat aanwezig mag zijn, gehalveerd. Maar men kan lokaal altijd strenger gaan. Ik weet dat minister Weyts heeft samengezeten met sector en als daar consensus is, dan kan men natuurlijk strenger gaan”, verduidelijkte minister-president Jan Jambon voor de camera van VTM NIEUWS. De verantwoordelijkheid ligt bij de lokale besturen en dus zal er in Vlaanderen hoogstwaarschijnlijk zonder publiek worden gevoetbald. De Pro League gaat er op dit moment van uit dat de bal gewoon zal rollen.

1 september

De Nationale Veiligheidsraad zette vanaf 1 juli het licht op groen voor indoorevenementen met maximaal 200 aanwezigen en events in openlucht met maximaal 400 aanwezigen. De bedoeling was dat het aantal vanaf augustus zou verdubbelen (naar respectievelijk 400 en 800), maar omdat het coronavirus aan kracht begon te winnen, besliste de Nationale Veiligheidsraad vorige donderdag al die versoepeling tot minstens 1 september uit te stellen.

Omdat het aantal gevallen sinds de Nationale Veiligheidsraad van vorige week sterk blijft toenemen, beslist de regering nu om de aantallen te halveren. Het aantal personen dat een event indoor mag bijwonen, zakt van 200 naar 100, voor events in openlucht gaat het om een zakking van 400 naar 200. Mondmaskers zijn telkens verplicht. Vlaams minister van sport had na advies met de sportsector geopperd om tot nader order alle sportwedstrijden zonder publiek te laten doorgaan, maar dat volgde de Veiligheidsraad dus niet volledig.

Epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen): “Sporters zijn niet immuun voor Covid-19”



Belangrijke sportevents in augustus

Wat de voetbalcompetities betreft, staan er begin augustus twee erg belangrijke wedstrijden op de agenda. Op 1 augustus strijden Antwerp en Club Brugge in het Brusselse Koning Boudewijnstadion om de Beker van België, daags nadien volgt de terugwedstrijd van de promotiefinale in 1B tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot aan Den Dreef. Voor beide krakers viel eerder al de beslissing dat fans in de tribunes niet welkom waren.

Ook de Belgische wielerwereld mikt in augustus op een stapsgewijze hervatting van de profkoersen. Jos Smets, algemeen directeur bij de Belgische Wielrijdersbond (KBWB), liet zondag al blijken dat de verschillende wielerfederaties in ons land vanavond overleg zullen plegen over de nieuwe maatregelen.

Met de Grote Prijs Formule 1 van België, op het circuit van Spa-Francorchamps, staat op 30 augustus nog een mondiaal sportevent in ons land op de agenda. De organisatie meldde eerder al dat de race achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

