Spelersvakbond zat gisteren samen met voetballers van Lokeren: “De spelers zijn bang voor hun toekomst” PDD/DMM

18 februari 2020

18u58 13 Lokeren Hoe moet het verder met Sporting Lokeren? Komt er vrijdag een faillissement en wat met de spelers? Sebastien Stassin van spelersvakbond Sporta zat gisteren al samen met de voetballers van de Oost-Vlaamse club uit 1B. “Er is geen geld”, zegt hij.

De tijd tikt genadeloos verder voor Lokeren. De schuldenberg bedraagt zo’n vier miljoen euro, waarvan de helft deze week nog moet worden aangezuiverd. Tekengelden worden al maanden niet betaald en een hele lijst aan leveranciers wachten - vruchteloos allicht - op hun centen. Vrijdag wordt allesbepalend, dan zegt voorzitter Louis De Vries met een oplossing te komen. In het andere geval stevent de club op een faillissement af.

Spelersvakbond Sporta ging gisteren met de spelers samenzitten. Zij hebben heel wat vragen omtrent hun eigen situatie en die van de club. Lokeren speelde vorig weekend mogelijk al zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Zijn de spelers vrij na een faillissement en wat kunnen ze doen om hun eigen toekomst veilig te stellen? Sebastien Stassin van Sporta gaf tekst en uitleg.

“De spelers zijn bang voor hun toekomst”, vertelt hij voor onze camera. “Ze weten niet precies wat er gaat gebeuren. Er is geen geld, de lonen en tekengelden kunnen dus niet betaald worden. Voor de spelers wordt het afwachten wat er eind deze week gaat gebeuren. Op dit moment kunnen we geen actie ondernemen tegen de clubleiding zelf. We kunnen enkel de spelers ondersteunen.”

Volgens Stassin is het vooral de vraag wat de curator vrijdag gaat doen. Beslist hij om spelers te verkopen of om het C4 af te geven? “Als dat laatste gebeurt mogen de spelers zich direct ergens anders aansluiten. Dan kunnen dossiers klaargemaakt worden voor het fonds van onderneming. Tot nu toe zijn de spelers wel nog verzekerd.”

“Dit is absoluut niet aangenaam”, vertelt Stassin tot slot. “Niet voor de spelers, niet voor de supporters en niet voor de hele entourage van de club. Van wanneer de eerste klachten dateren? Van een vijftal maanden geleden al. Toen al waren er spelers die hun tekenvergoedingen niet ontvangen hadden.”