Spelersmakelaar Henrotay vrij na betaling kwart miljoen PhG

23 september 2019

De Luikse voetbalmakelaar Christophe Henrotay is in voorlopige vrijheid gesteld. Hij zat sinds 10 september in de cel in Monaco, op verdenking van miljoenenfraude. Hij zou gesjoemeld hebben bij meerdere transfers. Vorige donderdag mocht Henrotay de cel verlaten nadat hij een borgsom van 250.000 euro betaald had, zo meldt de Franstalige krant DH. Er werden wel voorwaarden verbonden aan zijn invrijheidstelling. Zo mag de makelaar Monaco bijvoorbeeld niet verlaten. Hij kreeg zijn identiteits- en verblijfskaart niet terug. De Belgische onderzoeksrechter heeft eerder al zijn uitlevering gevraagd. Omdat de ministaat geen deel uitmaakt van de Europese Unie kan dat tot 40 dagen duren. "De borg is betaald door vrienden die hun vertrouwen in mijn cliënt bewaren", zegt advocaat Dimitri de Béco. "Het hof van beroep achtte het niet meer nodig dat hij in voorarrest bleef."