Speeldag 1B afgelast, niemand weet hoe het verder moet KDC

12 oktober 2018

07u21 0 Voetbal Geen voetbal dit weekend in 1B. "Om de rust te laten weerkeren", zegt de kalendermanager. En vooral uit schrik voor de juridische gevolgen als het van omkoping beschuldigde KV Mechelen toch zou spelen.

In landen als Ethiopië, Egypte, Griekenland en Italië gebeurde het al eens eerder, maar nu is er ook in België een voetbalcompetitie stilgelegd. De Pro League liet gisteren in de vooravond weten dat er dit weekend niet gevoetbald zal worden in 1B.

Naar aanleiding van de zaak rond KV Mechelen vonden Pro League en voetbalbond het aangewezen om speeldag tien van de Proximus League af te gelasten. "Om de rust te laten weerkeren", aldus kalendermanager Nils Van Branteghem. Er wordt gevreesd voor repercussies van Mechelse fans. Bovendien wil de Pro League geen rechtsonzekerheid creëren en de integriteit van de competitie beschermen.

Hoe het de komende weken verder moet, lijkt niemand echt goed te weten. CEO Pierre François van de Pro League overlegt vandaag met Anderlechtpreses Marc Coucke, die ook de vereniging van profclubs voorzit. Het lijkt niet uitgesloten dat 1B nog iets langer stil zal liggen. Het is ook totaal onduidelijk of KV Mechelen überhaupt het huidige seizoen mag uitspelen. Indien Malinwa schuldig wordt bevonden aan omkoping, kan het zijn dat de club per direct uit competitie wordt genomen.

Grote ogen

De concurrentie in 1B bekijkt de toestand met grote ogen. "Dit had ik niet zien aankomen", zegt Beerschot-Wilrijks voorzitter Francis Vrancken. Beerschot moest zondag normaal een topper spelen op Union. "Ik vind deze situatie bijzonder jammer voor al die supporters van KV Mechelen en ook voor 1B. Stel dat KV wordt geschrapt... Zo wil je liever niet kampioen spelen. Desondanks: als bewezen zou worden dat Mechelen effectief boter op het hoofd heeft, is een schrapping wel degelijk op zijn plaats."

CEO Phillippe Bormans van Union toont begrip voor het uitstel van speeldag 10 in 1B: "Momenteel ligt de focus niet op het sportieve aspect. Bovendien denk ik aan de spelers en medewerkers van KV Mechelen. Die mensen zullen ook met heel veel vragen zitten. In die omstandigheden kunnen zij moeilijk een match voorbereiden."

Het is nog onduidelijk wanneer de tiende speeldag zal worden ingehaald. In principe moet die worden ingeschoven voor de laatste speelronde van de eerste periode. Dat zou dan gebeuren op vrijdag 9 november. (KDC)