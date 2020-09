Speel zelf kampioen in onze Gouden 11 en win 25.000 euro!

09 september 2020

15u40 1 Gouden 11 Vrijdagavond start de competitie! Om 20.45 uur geven we de échte aftrap van een nieuw seizoen van de Vrijdagavond start de competitie! Om 20.45 uur geven we de échte aftrap van een nieuw seizoen van de Gouden 11 , met voor de kampioen maar liefst 25.000 euro cash. Ben je er klaar voor? Na deze voorbeschouwing ongetwijfeld wel.

De Gouden 11 win je nooit met geluk, maar vooral met veel kennis en expertise. Daarom is het een noodzaak om alle ‘ins and outs’ van het spel te kennen. Omdat het door de coronabreak al even geleden is, geven we hierbij nog even mee hoe je meespeelt met de Gouden 11 én wat je exact allemaal kan winnen als je meedoet.

Stel op www.gouden11.be jouw ideale ploeg samen en win prachtige prijzen.

Hoe speel je De Gouden 11?

* Speeldag 5 in 1A - komend weekend dus! - is de eerste speeldag van de Gouden 11 die meetelt voor het eindklassement. Om mee te doen vanaf deze speeldag, moeten ploegen ingeschreven zijn voor 11 september, 20.45 uur.

* Per ploeg betaal je 9 euro om mee te spelen.

* Er zijn 33 speeldagen: speeldag 5 tot en met speeldag 30 van de reguliere competitie aangevuld met de play-offs, verdeeld in 6 speeldagen.

* Uit de spelerslijst op www.gouden11.be kies je 11 spelers en 4 bankzitters die samen maximaal 250 miljoen euro mogen kosten. Je mag niet meer dan 2 spelers van dezelfde ploeg kiezen. Er is keuze uit 7 verschillende opstellingen. Eén speler is kapitein, die vermenigvuldigt zijn punten met factor 1,5 bij winst.

* Elke ploeg heeft 7 transfers, verspreid over het seizoen. Twee vanaf speeldag 9, nog eens twee vanaf speeldag 21 en drie bij de start van de play-offs.

* Spelers krijgen punten als ze scoren of een assist geven en verliezen punten voor kaarten die ze pakken. Verdedigers en doelmannen kunnen ook punten krijgen voor clean sheets, of voor minstens een helft te spelen. Een tegendoelpunt kost dan weer een punt. Uiteraard levert winst drie punten op, een gelijkspel één en verlies nul. Elke speler moet minstens 60 minuten meedoen voor die punten.

Kalender

Testperiode: speeldag 1 t.e.m. 4

Reguliere periode: speeldag 5 t.e.m. 30 (26 speeldagen & prijzen)

Play-offs: 6 speeldagen (2 play-offgroepen met de eerste 8 ploegen - de andere 8 spelen niet meer, dus die voetballers kunnen geen punten scoren)

Play-offs:

• spel loopt verder en je kan je ploeg onbeperkt transfereren

De prijzenpot

En dan, nog véél belangrijk dan hoé je meespeelt, is wat meespelen kan opleveren. Onze royaal gevulde prijzenpot voor het eindklassement bestaat uit maar liefst 125 prijzen. Met voor de nummer één liefst 25.000 euro cash, de vicekampioen mag 5.000 euro ontvangen op de rekening. En daarnaast zijn er ook elektrische fietsen van Minerva, een fiets GPS Sigma Rox 12.0, voetbaldoelen van Calzio, een BBQ Barbecook en Vibroshakers te winnen.

Ook bij elke speeldag geven we mooie prijzen weg - 25 stuks. Alle beste deelnemers per speeldag maken kans op een aluminium mountainbike met verende voorvork en schijfremmen, een Minerva stadsfiets de luxe, BBQ Barbecook, Total Abs, Express Cooker, Ice Mountain, Lifestyle wallet en zoveel meer.

Onze ultieme tips

Als ultieme tip hierbij de best scorende doelman Nicolas Penneteau, verdediger Dorian Dessoleil, middenvelder Raphael Holzhauser en aanvaller Marius Noubissi van de eerste vier speeldagen. Daarbij - niet toevallig - twee spelers van leider Charleroi en twee spelers van verrassing Beerschot. Veel succes!

Schrijf je nu in op www.gouden11.be, speel jouw ploeg naar de overwinning en scoor de hoofdprijs van 25.000 euro.

