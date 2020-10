Spanje wint zuinig van Zwitserland, Duitsland boekt eerste zege ooit in Nations League Redactie

10 oktober 2020

22u48 0 Nations League Spanje en Duitsland hebben zaterdagavond op de derde speeldag van groep 4 in de A-divisie van de Nations League overwinningen behaald. Spanje won in Madrid zuinig met 1-0 van Zwitserland. Duitsland behaalde zowaar zijn eerste Nations League-overwinning ooit, met 1-2 bij Oekraïne.

Voor de Spanjaarden volstond in het Alfredo Di Stefano Stadium, het stadion van Real Madrid Castilla waar ook het A-elftal van Real sinds de coronapandemie zijn wedstrijden afwerkt, een goal na een kwartier van Mikel Oyarzabal, ploegmaat van Adnan Januzaj bij Real Sociedad. De buitenspeler profiteerde van defensief geblunder bij de Zwitsers.

Voor Duitsland werd het in Kiev een historische avond. De Mannschaft pakte bij zijn zesde poging zijn eerste zege ooit in de Nations League. De Duitsers behaalden bij de vorige editie van de competitie twee jaar geleden slechts twee punten in de groepsfase en bleven ook tijdens de eerste speeldagen van de competitie dit jaar op draws steken. In Oekraïne brachten Ginter (20.) en Goretzka (49.), na een flater van doelman Bushchan, de bezoekers op een dubbele voorsprong. Een penaltydoelpunt van Ruslan Malinovskyi (ex-Genk), een kwartier voor tijd, volstond niet voor de thuisploeg, waar Roman Yaremchuk (Gent) de hele wedstrijd op het terrein stond. Yevhen Makarenko (Kortrijk) viel zes minuten voor tijd in, Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht) en Igor Plastun (Gent) bleven op de bank.