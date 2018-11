Spanje wint oefenpartij tegen Bosnië, Oostenrijk dompelt Noord-Ierland in rouw DMM

18 november 2018

23u23

Bron: Belga 0 Voetbal De Rode Duivels waren niet de enigen die in actie kwamen in de Nations League. In divisies A, B, C en D stonden ook nog enkele belangrijke wedstrijden op het programma. Een overzicht van een bewogenavond internationaal voetbal.

In groep 3 van divisie B kwam Oostenrijk vlak na rust op voorsprong tegen Noord-Ierland, dat al zeker was van degradatie naar poule C. Acht minuten later hing Corry Evans de bordjes weer in evenwicht, maar in blessuretijd ging het alsnog mis voor de bezoekers: Valentino Lazaro schonk Oostenrijk de driepunter en liet Noord-Ierland met een troosteloze 0 punten achter in groep 3. Oostenrijk eindigt als tweede met zeven punten, achter het promoverende Bosnië en Herzegovina. In diezelfde divisie zijn ook Oekraïne en Denemarken al zeker van promotie naar poule A.

In groep 2 van de D-divisie leverde het duel tussen Moldavië en Luxemburg weinig spektakel op. Aan de rust stond de brilscore nog op het bord, en het duurde tot minuut 58 voor de eerste opwinding: Radu Ginsari zette Moldavië toen op voorsprong vanop de stip. De fraaie Luxemburgse gelijkmaker kwam er 12 minuten later via Stefano Bensi, die de bal vanuit een moeilijke hoek tegen de netten knalde. 1-1 was meteen ook de eindstand.

In diezelfde groep stond Wit-Rusland aan de pauze 0-1 voor in San Marino: een doelpunt van Stanislav Dragun na 8 minuten. In de tweede helft dikten de bezoekers de score nog aan tot 0-2. Wat voor de match al vast leek te staan, werd bevestigd: Wit-Rusland wint de groep en promoveert, Luxemburg en Moldavië eindigen op plaats 2 en 3. San Marino sprokkelde geen punten en incasseerde maar liefst 16 tegentreffers zonder één enkel doelpunt te scoren.

In groep 2 van divisie C was Finland al zeker van groepswinst na de 2-0 overwinning tegen rechtstreekse concurrent Griekenland op 15 oktober. Veel stond in het duel met Hongarije dus niet op het spel, al wou die laatste wel een goed resultaat neerzetten tegen de groepswinnaar. Na een halfuur zette de Hongaar Ádám Szalai zijn land op voorsprong, zeven minuten later was de 2-0 eindstand een feit.

In diezelfde groep stonden Griekenland en Estland tegenover mekaar. Estland had als enige in de groep nog niet gewonnen en was al zeker van degradatie, terwijl Griekenland geen groepswinnaar meer kon worden. Ook hier een match zonder inzet dus, al was de thuisploeg toch gretig op zoek naar de zege. Met de rust in zicht hadden de Grieken 12 doelpogingen verzameld, maar de (own)goal viel aan de overkant: Konstantinos Lambropoulos scoorde tegen zijn eigen kamp. 0-1 was ook de eindstand, ondanks 28 doelpogingen van de Grieken tegenover slechts vier van Estland.

Spanje wint zuinig van Bosnië en Herzegovina

Terwijl de Nations League voetbalminnend Europa in de ban hield, speelden Spanje en Bosnië en Herzegovina zondag een oefenduel. La Roja, dat de eindfase van de Nations League mist, baalde nog na van de 3-2 nederlaag van afgelopen donderdagavond in en tegen Kroatië, terwijl Bosnië en Herzegovina op wolkjes liep na promotie naar de hoogste afdeling van de Nations League. De Spanjaarden haalden het in het Estadio de Gran Canaria met 1-0 van de Bosniërs.

Spaans bondscoach Luis Enrique gooide zijn ploeg om en veranderde maar liefst 10 namen tegenover de basiself die donderdag tegen Kroatië aantrad in de Nations League. Spanje domineerde in de eerste helft, maar de doelpunten bleven uit. De tweede helft was van hetzelfde allooi, al was de dominantie van de Spanjaarden nog nadrukkelijker. De thuisploeg had 70 procent balbezit en verzamelde liefst 15 doelpogingen, tegenover slechts één van de bezoekers. Dat overwicht vloeide in de 78e minuut uit in de verdiende 1-0 van Brais Mendez, die zijn eerste goal maakte voor zijn land. Een schot van Isco werd in eerste instantie nog gepareerd door Ibrahim Sehic, maar in de herneming tikte de 21-jarige middenvelder van Celta Vigo de winnende treffer van dichtbij tegen de touwen.