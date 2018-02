Spanje versus Portugal in finale EK Futsal YP

08 februari 2018

23u30

Bron: Belga 0 Voetbal Spanje heeft zich vanavond als tweede geplaatst voor de finale van het EK Futsal in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. De Spanjaarden klopten Kazachstan na strafschoppen met 3-1. Na verlengingen stond het 5-5.

Tweevoudig wereldkampioen en zevenvoudig Europees kampioen Spanje kwam op achterstand te staan nadat Taynan in de achtste minuut de bal tegen de netten duwde voor Kazachstan. Maar de Spanjaarden kwamen op gelijke hoogte toen Chingiz Yesenamanov (16e) hen een handje hielp door de bal in eigen doel te werken. Drie minuten later maakte Marc Tolra er 1-2 van.

Maar de Spaanse vreugde bleek maar van korte duur. Doelman Higuita (25e) deed de monden van de toeschouwers openvallen toen hij verschroeiend uithaalde en zo Kazachstan opnieuw op gelijke hoogte bracht. Pavel Taku (25e) deed er onmiddelijk nog een schepje bovenop en scoorde vanuit de draai de 3-2. De Spanjaard Joselito (29e) toonde nog maar eens hoe de ploegen aan elkaar gewaagd waren en maakte opnieuw gelijk. In de 34e minuut strafte Pola Kazachs balverlies af: 3-4. De Braziliaanse Kazach Douglas Junior (39e) snoepte in de laatste minuut nog verlengingen af.

In die verlengingen doopte Yesenamanov zich tot schlemiel van de avond. Na zijn owngoal pleegde hij de zesde fout voor Kazachstan, waardoor Spanje het vanop 11 meter mocht proberen. De Kazach haalde echter opgelucht adem toen de strafschop van Miguelín op de paal uiteenspatte. Diezelfde Miguelín (43e) maakte zijn misser echter goed door de 4-5 te scoren. Serik Zhamankulov (48e) breidde dan nog maar een vervolg aan de thriller met de gelijkmaker.

In de strafschoppen won Spanje met 3-1.

Nu tegen Portugal

In de halve finale van het Europees kampioenschap futsal had Portugal zich ten koste van Rusland gekwalificeerd voor de finale. De Portugezen wonnen met 2-3 in Ljubljana.

In de kwartfinales won Portugal nog verpletterend met 8-1 van Azerbeidzjan. Uittredend Europees vicekampioen en voormalig wereldkampioen Rusland speelde zich naar de halve finale door met 0-2 te winnen van Slovenië. Na vier minuten spelen was het Rusland dat op voorsprong kwam via een doelpunt van de Braziliaanse Rus Eder Lima. Dat was meteen het enige doelpunt van de eerste helft. De rust leek Portugal goed te doen. Amper een minuut na het fluitsignaal maakte André Coelho gelijk. Diezelfde Coelho maakte er vier minuten later 1-2 van. Bruno Coelho besliste de wedstrijd in de 40e minuut helemaal met de 1-3. Het late doelpunt van Eder Lima (40e) bracht geen zoden aan de dijk voor Rusland, dat zo in de halve finales strandt.

