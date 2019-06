Spaanse media verlekkeren zich aan transfer Hazard: “De twaalfde Galáctico, 19 jaar na Figo” TLB KTH

08 juni 2019

11u24 0 Voetbal De toptransfer van Eden Hazard kreeg ook in het buitenland flink wat aandacht. De Spaanse kranten penden pagina’s vol over de nieuwe Galáctico. De Spaanse pers is vol lof over Hazard, de Britse pers ziet een smaakmaker van de vaderlandse competitie vertrekken. Een overzicht:

MARCA: “Negentien jaar na Figo is Hazard de twaalfde Galáctico”

Sportkrant MARCA, kind aan huis bij Real, spaart de lof voor de Rode Duivel niet. Het Spaanse medium noemt Hazard de jugador franquicia - de franchise player. Die term wordt, bijvoorbeeld in de Amerikaanse profsporten, gebruikt om de belangrijkste speler van een team te onderscheiden. De speler rond wie een ploeg gebouwd kan worden, zoals de quarterback in het American Football.

MARCA plaatst Hazard ook zonder verpinken in het lijstje met Galácticos, peperdure spelers met wereldfaam die onder het bewind van voorzitter Florentino Pérez naar het Estadio Santiago Bernabéu worden gehaald. De eerste in de lijst van twaalf namen is Luis Figo en daarnaast prijken ook de namen van Zinédine Zidane, de Braziliaan Ronaldo, David Beckham, Michael Owen, Robinho, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaká, Gareth Bale, James Rodríguez en nu dus ook Eden Hazard. “Negentien jaar na Figo is Hazard de twaalfde Galáctico.”

De berichtgeving in MARCA vandaag:

AS: “Met voorsprong de beste speler in Engeland”

Ook in AS flink wat aandacht voor de transfer. De Spaanse krant stuurde een journalist naar Tubeke, waar Hazard de voorbije dagen de EK-kwalificatiematchen tegen Kazachstan (vanavond) en Schotland (dinsdag) voorbereidde. De man schrijft over Hazards contract voor vijf jaar, de transferprijs van 100 miljoen euro die (volgens AS) met bonussen nog dertig miljoen meer kan worden en Courtois die hem als eerste verwelkomde.

Nog in AS is de Spaanse voetbalexpert Guillem Balagué vol lof voor Hazard. In een commentaarstukje legt Balagué uit waarom Hazard een versterking kan zijn voor Real. “Enkel Messi kon het afgelopen seizoen meer doelkansen creëren dan Hazard. In de helft van de goals van Chelsea had hij een voet. De tweede speler in Engeland op dat lijstje is Paul Pogba met 35 procent. De Belg was, met ruime afstand, de beste speler van de Engelse competitie.”

De berichtgeving in AS:

Daily Mirror: “Grootste verlies voor de Premier League sinds Cristiano Ronaldo”

John Cross, de chef voetbal van de Britse krant ‘Daily Mirror’ noemt het vertrek van Hazard het “grootste individuele verlies voor de Premier League sinds het verstrek van Cristiano Ronaldo”. “Ik vind echt dat hij zo getalenteerd is”, stelt Cross. “Hij is de beste speler van de Premier League en had een grote invloed bij Chelsea. Zelfs in de meest saaie wedstrijden kan hij voor een lichtpunt zorgen als hij aan de bal komt en over het veld lijkt te glijden. Hij is een geweldige, geweldige speler en zijn vertrek zal een enorme aderlating zijn voor Chelsea.”

BBC: “Hij won in Engeland meer prijzen dan Thierry Henry”

“Één ding is zeker”, klinkt het op de website van de BBC. “Sinds hij in 2012 de overstap maakte van Lille, was Eden Hazard één van de beste spelers in het Engelse voetbal. Hij verlaat Stamford Bridge na 110 goals en 81 assists over alle competities heen. Hazard won in Engeland meer prijzen dan Thierry Henry en scoorde er meer goals dan Cristiano Ronaldo. Tijdens zijn periode in Engeland creëerde niemand meer kansen dan Hazard (595). David Silva (Manchester City) en Christian Eriksen (Tottenham) gaven wel meer assists dan Hazard (54). Ook het meest aantal geslaagde dribbels staan op naam van Hazard (909).”

De chef voetbal van de BBC, Phil McNulty, ging ook nog even dieper in op het vertrek van de draaischijf van Chelsea. “Hij zal een stevige leemte achterlaten”, aldus McNulty. “Hazard was één van de beste spelers in de Premier League sinds de oprichting ervan. Hij behoort misschien nét niet tot het lijstje van legendes - waar onder meer Thierry Henry en Alan Shearer wel in vermeld staan. Maar het staat vast dat hij van een enorme waarde is geweest voor Chelsea, met zijn creativiteit, explosiviteit en toch ook zijn neus voor goals. Chelsea zal hem enorm hard missen.”

Daily Mail: “Chelsea gunt Hazard de transfer”

“Het lijkt om een goede deal te gaan voor alle partijen”, schrijft de Britse krant ‘Daily Mail’ dan weer over de transfer. “Real Madrid koopt één van de beste spelers ter wereld die op zijn 28ste op de top van zijn kunnen is. Voor Hazard komt zijn droom dan weer in vervulling: voor Real spelen onder zijn jeugdidool Zinédine Zidane. En bij Chelsea gunnen ze Hazard zijn transfer. De club incasseert trouwens een fortuin voor een speler die nog maar een jaar onder contract stond. Hazard deed het uitstekend voor Chelsea in de zeven jaar dat hij het blauwe shirt droeg.”