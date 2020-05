Son is ook naast het veld goed bij schot: Tottenham-aanvaller valt in de prijzen bij voltooiing militaire dienstplicht in Zuid-Korea DMM

08 mei 2020

10u23 0 Voetbal De militaire dienst van Tottenham-aanvaller Son Heung-min zit erop. De Zuid-Koreaan verliet vandaag na drie weken het eiland Jeju, waar hij gestationeerd was bij het 91ste bataljon van de negende brigade van het marinekorps. En opvallend: ook bij de marine was Son goed bij schot.

Son werd na afloop als één van de vijf beste leerlingen van zijn eenheid, die uit 157 soldaten bestond, aangeduid. De aanvaller schoot ook in het drieweekse militaire trainingsprogramma met scherp. Het schieten bleek immers zijn beste onderdeel. Son schoot op zijn proef tien op tien. Verder blonk hij ook uit in alle andere onderdelen van de militaire opleiding.

Het militair programma dat de Zuid-Koreaan afwerkte, omhelsde naast schieten ook vaardigheden met een bajonet, een EHBO-training, individuele gevechtstechnieken, chemische -, biologische -, en radioactieve vaardigheden. Son scoorde goed op alle onderdelen en kreeg zelfs een prijs na afloop van zijn dienstplicht.

544 uur gemeenschapsdienst

In principe had hij de verplichte dienstplicht van bijna twee jaar moeten volmaken, maar daar ontsnapte de topvoetballer aan dankzij de gouden medaille die hij in 2018 met Zuid-Korea won op de Aziatische Spelen in Indonesië. De 27-jarige Son moet zijn militaire basisdienst wel nog aanvullen met 544 uren gemeenschapsdienst verspreid over de volgende 34 maanden.

Tottenham gaf Son eind maart de toestemming om terug te keren naar Zuid-Korea “om persoonlijke redenen”, nadat de Premier League werd stilgelegd vanwege de coronapandemie. Wanneer er opnieuw wordt gevoetbald in Engeland, valt nog af te wachten. Vermoedelijk zal Son snel terugkeren naar Londen nu zijn dienstplicht erop zit. De clubs hopen begin juni opnieuw te starten.

De verplichte militaire dienst levert het grootste deel van de soldaten in Zuid-Korea, waar het leger in totaal bestaat uit zo’n 600.000 soldaten. Zij houden Noord-Korea, met 1,3 miljoen soldaten, nauw in het oog. De Koreaanse oorlog (1950-1953) werd nooit officieel beëindigd met een vredesverdag. Formeel gezien zijn beide landen nog steeds in oorlog, al is het in de voorbije jaren zelden of nooit tot een gewapend conflict gekomen.

