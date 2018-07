Slechts één Belg opgenomen in ruime voorselectie 'Golden Boy', wel vier spelers uit onze Jupiler League Hans Op de Beeck

01 juli 2018

17u15 1 Voetbal Slechts één Belg zit in de ruime, 100 spelers sterke, voorselectie van de prestigieuze Golden Boy-award. Zijn naam: Ismail Azzaoui, 20-jarige Brusselaar die het voorbije seizoen door Wolfsburg uitgeleend werd aan Willem II. Naast ook vier buitenlanders uit onze Jupiler Pro League, is de opvallendste naam uit de voorselectie die van Kylian Mbappé, de Franse youngster die gisteren de eerste tiener werd sinds Pele in 1958 die twee keer kon scoren in een WK-wedstrijd.

Stemmen op de Golden Boy, dat de beste jonge speler (U21) in Europa bekroont van 2018, kan je HIER.

Azzoui speelde voor Anderlecht, toen hij er in 2014 op zijn zestiende werd weggehaald door Tottenham. Met weinig uitzicht op speelminuten in het eerste elftal verbleef hij daar slechts een seizoen: Wolfsburg kocht hem voor ruim een half miljoen euro weg en liet de flankaanvaller in november 2015 zijn debuut maken in de Bundesliga. Maar in de voorbereiding op het volgende seizoen, liep hij een zware knieblessure op en werd zijn opmars een halt toegeroepen.

Naast Azzaoui zijn er vier spelers met een Belgische link: zowel de Noorse middenvelder Sander Berge (Genk), de Malinese middenvelder Moussa Djenepo (Standard), de Senegalese flankspeler Krépin Diatta (Club Brugge) als Moussa Wagué, flankverdediger van Eupen, spelen in onze competitie. Die laatste zat in de WK-selectie van Senegal en scoorde vorige zondag nog tegen Japan (2-2). Nog een opvallende naam is die van Luca Zidane, broer van Enzo en zoon van Zinedine. Hij is doelman bij Real Madrid.

De Golden Boy, in het leven geroepen door het Italiaanse Tuttosport in 2003, onderscheidt de beste jonge speler (U21) in Europa van 2018. Gestemd wordt er door journalisten van vooraanstaande media als Bild (Duitsland), Blick (Zwitserland), A Bola (Portugal), l'Equipe (Frankrijk), France Football (Frankrijk), Marca (Spanje), Mundo Deportivo (Spanje), Ta Nea (Griekenland), Sport Express (Rusland), Telegraaf (Nederland) en The Times (Groot-Brittannië). Geleidelijk zal de voorselectie herleid worden tot een kransje van uiteindelijk twintig toptalenten.