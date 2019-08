Sheffield haalt doelman Verrips, maar KV Mechelen stapt naar de FIFA ABD

08 augustus 2019

22u41 0 Voetbal Doelman Michael Verrips (22) heeft een vierjarig contract bij Sheffield United getekend. Dat kondigde de Premier League-club aan. KV Mechelen, de ploeg waar Verrips zijn contract eenzijdig verbrak, gaat evenwel niet akkoord met de transfer en stapt zelfs naar Wereldvoetbalbond FIFA.

Verrips is in onmin vertrokken bij KV Mechelen, waar hij zijn contract eenzijdig verbrak op basis van de veroordeling voor matchfixing. Maar Malinwa is niet van plan om het daarbij te laten. De kampioen van 1B stapt naar de FIFA omdat er volgens de club “geen akkoord werd gevonden met Michael Verrips noch met Sheffield United over een correcte transfer van de doelman”. “KV Mechelen neemt de nodige stappen tegen het eenzijdig verbreken van het contract door Verrips”, klinkt het nog op de clubwebsite.

❌Geen akkoord met Sheffield United of Michaël Verrips. KV Mechelen neemt de nodige stappen bij de FIFA 👉https://t.co/8xPj6iEO9C https://t.co/MRFUOJU8Ix KV Mechelen(@ kvmechelen) link

“De afgelopen dagen wou KV Mechelen Michael Verrips de kans bieden om tot een akkoord te komen en een correcte transfer naar Sheffield United uit te werken. Na vele beloftes van de entourage van Michael Verrips heeft KV Mechelen pas woensdagavond, één dag voor het sluiten van de inkomende transfermarkt in de Premier League, een concreet bod van Sheffield United ontvangen. Ondanks contacten met Sheffield United trok de Engelse club deze middag het bod plots weer in om hem enkele uren later aan te kondigen als inkomende transfer van een vrije speler.”

Ook de Bosnische middenvelder Mo Besic (26) draagt dit seizoen trouwens het shirt van Sheffield United. De middenvelder komt op huurbasis over van Everton, zo raakte bekend. Besic werd vorig seizoen ook al uitgeleend door de Toffees, toen aan tweedeklasser Middlesbrough. Voor die club was hij in 39 duels goed voor twee goals en vijf assists. Besic heeft ook een verleden bij Hamburg en Ferencvaros. De Bosnische international (42 caps) is de tiende aanwinst van Sheffield na Luke Freeman, Phil Jagielka, Callum Robinson, Ravel Morrison, Lys Mousset, Ben Osborn, Dean Henderson, Oli McBurnie en dus Michael Verrips.

Welcome to #SUFC, Michael Verrips ✍️ pic.twitter.com/ifSx5forUw Sheffield United(@ SheffieldUnited) link