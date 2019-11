Serneels wil perfecte score: “Nadien Zwitserland tot op het bot ontleden” GVS

12 november 2019

16u57 0 Red Flames Onderschat de tegenstander nooit, maar het zou een wonder zijn mocht Litouwen straks de Red Flames van een voorlopig perfect rapport houden in de EK-kwalificatiecampagne. “Ik wil met het maximum het nieuwe jaar ingaan”, aldus bondscoach Ives Serneels. De clash met grote uitdager Zwitserland wordt in april de volgende opdracht. “De komende vier maanden worden zeer belangrijk. We gaan ze tot op het bot ontleden.”

Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een luisterrijk avondje aan Den Dreef. Litouwen (FIFA 107) staat 89 plekken later dan de Flames (FIFA 18), pakte nog geen punt in de poule - ja, ook zij speelden al tegen Kroatië - én onze nationale voetbaldames zijn in topvorm. Na de zwakke partij tegen Roemenië was er de goeie reactie in Kroatië. “Ik ben blij dat we die mindere match meteen konden rechtzetten”, blikt Serneels terug. “Met druk naar voor hebben we de tegenstander direct bij de keel gegrepen.”

We gaan ze tot op het bot ontleden, want die ploeg heeft wel wat veranderingen ondergaan sinds de barrages Ives Serneels over de match tegen Zwitserland in april.

Ook opmerkelijk: de diversiteit in doelpuntenmaaksters. Elf goals, zeven verschillende speelsters. “Ik was heel blij toen Philtjens in Kroatië twee keer scoorde. Er is meer spreiding en daar kunnen we op voortbouwen. Vanaf minuut één is het actie bij ons, wij willen aanvallend spelen. Al is het wel belangrijk dat ik af en toe nog eens het woord ‘organisatie’ laat vallen. Als je offensief speelt, durft dat al een keer weg te vallen. Terwijl het evenwicht behouden net zo belangrijk is.”

Bus

“Litouwen gaat de bus parkeren”, voorspelde Tessa Wullaert al. “Dus wordt het zaak om veel te bewegen, kansen te creëren, maar ook geen dom tegendoelpunt te slikken.” Serneels beaamt dat en zal enkel tevreden zijn met een 12 op 12. “Ik wil met het maximum van de punten het nieuwe jaar ingaan.” Dat betekent: zonder kleerscheuren op 14 april 2020 grote concurrent Zwitserland ontvangen. “Mogelijk wordt dat een bepalende wedstrijd, al zal de beslissing nog niet definitief zijn. Nu wil ik eerst zien hoe wij de volgende periode vanaf woensdag tot de volgende stage begin maart zo goed mogelijk overbruggen, op het vlak van individuele opvolging, opdat we in de voorbereiding tegen Zwitserland niet voor verrassingen komen te staan. Dat zal de komende vier maanden de belangrijkste opdracht zijn en daarnaast Zwitserland tot op het bot ontleden, want die ploeg heeft wel wat veranderingen ondergaan sinds de barrages. We moeten zorgen dat we op en top klaar zijn om die wedstrijd aan te pakken. Met revanche (Zwitserland kegelde België uit de play-offs voor het WK in Frankrijk van afgelopen zomer, red.) heeft dat bij mij niets te maken.”