Serneels onthult dat slokop De Caigny bijna niet kon spelen: "Het zag er niet goed uit"

12 november 2019

De Caigny scoorde er vijf, maar kon ei zo na niet spelen. Dat vertelde bondscoach Ives Serneels na de 6-0 tegen Litouwen. “Tot vandaag heeft Tine bijna niet getraind sinds een trap in Kroatië. Ze heeft haar goed verzorgd, want het zag er niet goed uit. Als je dan dit kan brengen... zeer mooi.” Serneels werd gehuldigd voor zijn 100ste interland, waar ook Eric Gerets aanwezig was. “Kippenvelmoment, want ik heb veel aan hem te danken en veel van hem geleerd. De haren kwamen even omhoog.”