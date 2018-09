Serneels gelooft in WK-kansen van Red Flames: "Als we prestatie van tegen Italië herhalen, dan is winst mogelijk" XC

21 september 2018

14u01

Bron: Belga 0 Voetbal Met een dubbele confrontatie tegen Zwitserland kunnen de Belgische voetbalvrouwen begin oktober een belangrijke stap richting WK zetten. Bondscoach Ives Serneels beseft dat kwalificatie een hele opdracht wordt, maar is toch positief gestemd.

De Red Flames plaatsten zich voor de barrages door in hun poule als een van de beste tweedes te eindigen. Daarvoor waren de zeges in de laatste kwalificatiematchen tegen Roemenië (0-1) en Italië (2-1) belangrijk. De bondscoach hoopt dat zijn team de winnende lijn kan doortrekken tegen Zwitserland (5 oktober in Leuven, 9 oktober in Biel).

"Als we onze prestatie van tegen Italië kunnen herhalen, dan is winst tegen Zwitserland mogelijk", onderstreepte hij bij de voorstelling van zijn 25-koppige selectie in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke. "Het is de eerste keer dat we deze barrages spelen. Je plaatsen voor het WK is moeilijker dan voor het EK. Voor het WK 2019 zijn er acht Europese tickets te verdelen, tegen vijftien voor het EK 2017."

Als de Belgen de Zwitserse klip omzeilen, wacht een beslissende ontmoeting met Europees kampioen Nederland of Denemarken, runner-up op het EK.

Heleen Jacques miste de laatste twee duels van de nationale ploeg maar is er opnieuw bij.

"Ze heeft de trainingen bij Fiorentina hervat. In Leuven zal ze nog niet kunnen starten maar in Zwitserland is een invalbeurt mogelijk. We volgen haar fysieke toestand van nabij op", aldus Serneels, die de centrale verdediger met 85 caps ook extra-sportief een meerwaarde vindt. "We hebben er haar ook bijgehaald voor haar professionalisme en haar mentaliteit. Ze kan in de return van grote waarde zijn tegen de Zwitserse powerplay."