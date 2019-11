Serneels en Cayman worden in de bloemetjes gezet voor 100ste cap Redactie

Feest op het veld, maar ook ernaast. Bondscoach Ives Serneels en Janice Cayman werden voor de aftrap in de bloemetjes gezet voor hun 100ste cap. Serneels sleep die in het uitduel tegen Kroatië in de wacht, Cayman vandaag in de thuiswedstrijd tegen Litouwen. Peter Bossaert (CEO van de KBVB), Mehdi Bayat (voorzitter van de KBVB), Roberto Martínez (bondscoach van de Rode Duivels) en Eric Gerets (de kampioenentrainer van Lierse in het jaar 1997 toen Serneels centraal achteraan stond) overhandigden twee kaders en gingen nadien graag op de foto met de feestvarkens.