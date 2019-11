Serneels: “Blij dat verdedigster scoort” - Philtjens: “Het doet er niet toe wie de goal maakt” GVS

08 november 2019

20u45 0

“Ik ben blij met de manier waarop”, vertelde Ives Serneels na de 1-4-zege. “Voor de 1-2 hadden we veel controle en waren we dreigend. De reactie na de tegentreffer was ook goed. Kroatië speelde op het randje, maar het team reageerde daar professioneel op. Dat doet me deugd. Ik ben ook blij dat een verdedigster twee goals maakt. Dat betekent dat het gevaar van alle kanten kan komen.”

Philtjens: “Het doet er niet toe wie scoort”