Sergio Ramos steunt koning Felipe VI in controversiële toespraak over Catalonië: "Onberispelijk"

22u11

Bron: Belga 0 EPA Voetbal Real Madrid-verdediger Sergio Ramos, de kapitein van het Spaanse nationale team, heeft de toespraak van de Spaanse koning Felipe VI, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Catalonië, vandaag op een persconferentie betiteld als "onberispelijk". "De toespraak was noodzakelijk voor alle Spanjaarden", legde Ramos uit. "Ik steun hem volledig."

De Spaanse koning liet dinsdag weten "de constitutionele orde te willen handhaven tegenover de Catalaanse regering die op een illegale wijze de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen". Ondertussen demonstreerden honderdduizenden mensen tegen het geweld van de Spaanse politie van afgelopen zondag.



"Ondanks het feit dat de koning een Atlético Madrid-supporter is, hou ik wel van hem", stak Ramos al lachend van wal. "Zijn toespraak was noodzakkelijk voor alle Spanjaarden. Hij heeft mijn volledige steun."





Over zijn relatie met Gérard Piqué was Ramos eveneens duidelijk. "We onderhouden uitstekende relaties, ondanks onze uiteenlopende karakters en denkwijzen." De verdediger van FC Barcelona had, net als oud-Barcelona-kapiteins Xavi en Carles Puyol, zijn steun aan de Catalaanse autoriteiten toegezegd. "Het was een vergissing van hem om zich politiek uit te drukken. Wij zijn voetballers en ons doel is het bereiken van het WK in Rusland."



Eerder op de dag liet Andres Iniesta (FC Barcelona) op Twitter optekenen dat dialoog tussen de Catalaanse en de Spaanse autoriteiten noodzakelijk was.

(1/3) Nunca he valorado públicamente situaciones tan complejas con sentimientos diversos pero esta situación que vivimos es excepcional... Andrés Iniesta(@ andresiniesta8) link

(2/3)... y una cosa tengo clara, antes de que nos hagamos más daño: Dialoguen, los responsables de todo, dialoguen. Andrés Iniesta(@ andresiniesta8) link

(3/3) Háganlo por todos nosotros. Merecemos vivir en paz. Andrés Iniesta(@ andresiniesta8) link

